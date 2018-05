Ze zag eruit als model maar werd dodelijkste vrouwelijke sniper uit geschiedenis. Nieuw boek belicht leven en tragisch einde van ‘Lady Death’ KVDS

15 mei 2018

16u22

Bron: The New York Post, Business Insider, Mashable, Smithsonian.com 0 Ze leek volgens de overlevering wel een model toen ze op haar 25ste ging solliciteren bij het Russische leger: met gemanicuurde nagels, modieuze kleren en dito haarsnit. Niets liet vermoeden dat Lyudmila Pavlichenko bekend zou worden als ‘Lady Death’, de dodelijkste vrouwelijke sluipschutter uit de geschiedenis. Ze bracht in haar eentje 309 Nazi’s om het leven. En dat waren alleen nog maar de officieel geregistreerde. Ze werd om die reden al snel de postergirl van de Russen. Maar haar einde was een stuk minder heroïsch.

De memoires van de opmerkelijke vrouw zijn voor het eerst in het Engels vertaald en komen volgend weekend uit. Daaruit blijkt dat haar voorliefde voor geweren al vroeg ontstond: toen ze nog maar een tiener was en ze in een opwelling een schietclub bezocht in Kiev. Ze had een buurjongen horen opscheppen over zijn schietkunst en besloot te bewijzen dat een vrouw dat minstens evengoed kon.

Zoon

Gemakkelijk had ze het niet in haar jeugd. Toen ze amper 16 was – in 1932 – moest de vrijgevochten Oekraïense trouwen en werd ze moeder van een zoon. Niet lang daarna liet haar man haar zitten. Haar ouders namen de zorg voor de jongen op zich, zodat Pavlichenko geschiedenis kon gaan studeren aan de universiteit van Kiev. En later naar het front kon trekken. Ze volgde eerst wel een opleiding tot sluipschutter bij de Civiele Bescherming in 1937. Volgens haar instructeur waren vrouwen ideale snipers, omdat ze een aangeboren en betere intuïtie hadden dan mannen. (lees hieronder verder)

Toen Hitler de USSR binnenviel op 22 juni 1941, wilde Pavlichenko meteen in dienst gaan bij de infanterie van het Rode Leger. De mannen die haar aannamen eisten dat ze verpleegster zou worden, maar daar wilde ze niets van weten. Uiteindelijk mocht ze toch ‘auditie’ doen als sluipschutter. Daarbij voerde ze de eerste van haar vele liquidaties uit: ze schoot vanop 400 meter twee Roemenen dood die samenspanden met de Duitsers. “Ik herinner me het uiterlijk niet van hen die ik neerschoot. Ze bestonden niet voor mij. Het waren gewoon doelwitten”, zei ze later.

Ze trok naar de frontlinies in Griekenland en Moldavië en onderscheidde zich daar al snel van de rest. In haar eerste 75 dagen in de oorlog doodde ze maar liefst 187 Duitsers. Snipers bewogen zich toen tussen de linies door en bevonden zich vaak ver van hun strijdmakkers. Het was extreem gevaarlijk werk en Pavlichenko moest vaak urenland doodstil zitten om niet opgemerkt te worden. Uiteindelijk werd ze naar de Krim gedetacheerd voor de Belegering van Sevastopol. (lees hieronder verder)

Ze schopte het al snel tot sergeant van een eigen eenheid en nieuwelingen waren verbijsterd als ze haar zagen. Amper 2 procent van de soldaten in het Russische leger was namelijk een vrouw. “Ik had hen in de hand”, zei ze. “Ik schoot beter dan om het even wie en ik wist heel veel over de oorlog. Ze moesten zich zonder vragen aan mij onderwerpen.”

Flirten

Ze hield zich steevast aan haar eigen mantra om nooit met iemand te flirten. Tot ze in het begin van 1942 verliefd werd op een collega-officier en onofficieel met hem trouwde. “Mijn huwelijksreis had een erg positief effect op mijn schietkunst”, vertelde ze daarover. Twee maanden later stierf hij echter in haar armen, nadat hij geraakt was door een mortier. (lees hieronder verder)

Haar opmerkelijke parcours ontsnapte niet aan de aandacht van Sovjetleider Jozef Stalin. Toen ze ernstig gewond was geraakt, bombardeerde hij haar tot postergirl van de oorlog en bouwde hij een propagandacampagne rond haar op om het moraal van zijn manschappen op te krikken. Vervolgens stuurde hij haar naar de Verenigde Staten met als doel de Amerikanen te overtuigen om de westkust van Europa aan te vallen en de troepen van Hitler uit elkaar te drijven.

Het werd een overdonderend succes. Pavlichenko werd een goede vriendin van de toenmalige Amerikaans first lady Eleanor Roosevelt en die laatste vergezelde haar op een tournee die haar onder meer naar Chicago, Detroit en nog verder naar het westen bracht. Ze werd ook uitgenodigd om het domein van de president in Hyde Park, New York voor vakantie. (lees hieronder verder)

Tijdens haar tournee bleek ook dat ze niet op haar mondje gevallen was. Toen reporters haar seksistische vragen stelden zoals of ze make-up gebruikte aan het front, antwoordde ze: “Er is geen regel die het verbiedt, maar wie heeft tijd om aan een blinkende neus te denken in het heetst van de strijd.” En toen ze haar vroegen of ze het niet erg vond dat ze er dik uitzag in haar uniform: “Ik wou dat je eens een bombardement kon meemaken. Je zou onmiddellijk de snit van je kleren vergeten.”

Legendarische verhalen

Er deden ook legendarische verhalen over haar de ronde. Onder meer over die keer dat ze een Nazisniper had uitgeschakeld die vanop een gebombardeerde brug Sovjetsoldaten beschoot. Ze stal triomfantelijk een lange rol met verband van zijn verhakkelde lijk met de woorden: “Laat ons eerlijk zijn: een vrouw kan nooit genoeg verband of watten bij zich hebben.” Een verwijzing naar hoe je als vrouw moest omgaan met je menstruaties in oorlogstijd. (lees hieronder verder)

Ondanks haar succes – ook op reizen naar Canada en Groot-Brittannië, waar ze onder meer geld inzamelde – verlangde Pavlichenko ernaar om terug te keren naar het front en ze pleitte bij Stalin zelf voor haar terugkeer. De dictator weigerde. Als icoon van de Sovjetvrouw was ze veel te waardevol. Ze werd onderscheiden als ‘Held van de Sovjetunie’ – de hoogste titel in het land – gepromoveerd tot majoor, maakte nog enkele publieke optredens en trainde jonge snipers tijdens de rest van de oorlog. Maar daarna zou haar ster snel tanen. (lees hieronder verder)

Ze maakte haar opleiding tot geschiedkundige af aan de universiteit van Kiev, maar kreeg te kampen met het posttraumatische stress syndroom (PTSS) en raakte aan de drank. Ze stierf uiteindelijk toen ze 58 jaar was, op 10 oktober 1974. Haar vraag om na de oorlog nog naar de VS terug te mogen keren, stuitte resoluut op een njet in de aanloop naar de Koude Oorlog. Dat was buiten Eleanor Roosevelt gerekend, die tot twee keer toe een reis naar Moskou maakte op het einde van de jaren 50 om een bezoek te brengen aan haar goede vriendin.

‘Lady Death’ (Greenhill Books) is vanaf zaterdag 19 mei onder meer te koop op Amazon.com.