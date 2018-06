Ze wilde haar man verrassen met borstvergroting na geboorte kinderen. Het ging vreselijk fout KVDS

05 juni 2018

14u10

Bron: Daily Mail 0 Een Russische vrouw die na de geboorte van haar twee kinderen haar man wilde verrassen met een borstvergroting, heeft daarvoor de hoogste prijs betaald. Galina Rakushina (30) werd op 17 april vorig jaar de operatiezaal ingereden, maar de ingreep ging helemaal mis.

De operatie vond plaats in een ziekenhuis in Moskou, zo staat te lezen in de Britse krant Daily Mail. De vrouw werd onder narcose gebracht, maar daar reageerde haar lichaam abnormaal op. Even later stopte haar hart met kloppen. Pas enkele minuten later merkte iemand dat op en meteen werd er een reanimatie gestart. De artsen kregen haar hart weer op gang, maar haar hersenen hadden te lang geen zuurstof gehad en ze kwam in een coma terecht.

Coma

De vrouw werd nog in allerijl naar een groter ziekenhuis gebracht, maar ook daar kwam ze niet meer bij bewustzijn. Afgelopen maand stierf ze daar, na 13 maanden in coma te hebben gelegen. “Iedereen geloofde in een mirakel en hoopte dat het goed zou komen”, reageerde vriendin Kristina Korostina. “God heeft je geroepen. Weet dat we je graag zagen. Rust in vrede.”

Een andere vriendin vertelde hoe de vrouw uit Lipetsk, ten zuiden van Moskou, haar man wilde verrassen en stiekem geld had gespaard om de operatie te ondergaan. Haar echtgenoot – Alexander Rakushin – wilde niet reageren. Het koppel heeft een dochter van 10 en een zoon van 6 jaar.

Intussen werd een gerechtelijk onderzoek geopend naar de dood van de vrouw. Dat moet onder meer uitmaken of er onveilige medische diensten werden verleend in het ziekenhuis, dat verder niet met naam wordt genoemd. (lees hieronder verder)

Opmerkelijk: Rakushina is niet de eerste vrouw die de afgelopen weken stierf in Moskou na een plastische ingreep. Er is ook een onderzoek gestart naar de dood van de bekende aandeelhandelaar Natalia Orlova (54) in het MedLoungeziekenhuis vorige maand. Zij was al de vierde patiënt die daar stierf onder mysterieuze omstandigheden en er wordt gevreesd dat er misschien wel een ‘engel des doods’ aan het werk is onder het personeel. Orlova kreeg een facelift, maar kreeg na de operatie acute rugpijn. Daarna vielen haar lever en nieren uit. Ze stierf drie weken later.

Chemisch wapen

De dochter van Orlova vertelde aan de nieuwszender Moscow 25 TV dat drie verschillende medici haar zeiden dat er een onbekende stof was gebruikt die haar moeder had vergiftigd. “Ik hoorde van de dokters dat er een giftige stof in de anesthesie of in andere medicijnen zat en die zijn door de onderzoekers meegenomen. Het had het effect van een chemisch wapen.” De onderzoekers zelf wilden geen commentaar geven op die uitspraken.

De andere drie slachtoffers in het hetzelfde ziekenhuis waren schoonheidsspecialiste Marina Kushkhova (29) – die in april stierf nadat ze in een coma terecht was gekomen, volgend op een neusoperatie – een Canadese vrouw (41) die in april stierf na een borstvergroting en nog een derde niet nader genoemde dame, die nog maar pas een plastische ingreep had ondergaan.

Neusoperatie

Twee andere patiënten liggen op de dienst intensieve zorgen. Yulia Kurilko-Ryumina (37) kreeg een bloedvergiftiging na een neusoperatie en wordt volgens haar man in leven gehouden door machines en ook een vrouw die Svetlana (28) heet, vecht nog voor haar leven.