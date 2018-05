Ze werkte voor de Navy en liep op de catwalk in New York, maar op haar 93ste stierf ze vreselijke dood in rusthuis: "Parasieten vraten haar levend op" Joeri Vlemings

04 mei 2018

18u02

Bron: Washington Post 2 Rebecca Zeni was een knappe verschijning in haar jonge jaren. Ze was model in New York en een tv-ster. Daarvoor werkte ze voor de Navy. Maar op haar 93ste kwam ze, nu drie jaar geleden, op een trieste manier aan haar einde in een rusthuis. Verteerd door schurft, van binnenuit opgevreten door parasieten, beweert de familie. Zij dienen nu een klacht in tegen de instelling.

"Haar schoonheid palmde een hele kamer in", zei Rebecca's dochter, Pamela Puryear, over haar aan de Washington Post. Maar ze was meer dan een mooi snoetje. "Een moderne vrouw uit de jaren 40-50, eigenzinnig, carrièregericht, hardwerkend", omschreef Mike Prieto, advocaat van Rebecca Zeni's familie haar. Zeni ging niet voor een huwelijk op jonge leeftijd, inclusief een fijne kroost. Ze trok weg uit North Carolina, naar Norfolk om er bij de Navy te werken. Later stond ze op de catwalks van New York City en ging ze aan de slag als assistente van Mike Wallace voor het nieuws van CBS. Pas daarna stapte ze in het huwelijksbootje en werd ze huismoeder.

Een knap parcours, dat helaas niet in schoonheid eindigde. Ze kwam in 2010 op haar 87ste terecht in het rusthuis Shepherd Hills in LaFayette in Georgia. Ze leed toen aan dementie, diabetes en nog andere kwalen. Ze mocht niet langer zelfstandig wonen met hulp van verplegers. Puryear woont zelf in LaFayette. Dat Shepherd Hills dichtbij was, was natuurlijk handig.

Schurft

In de herfst van 2013 kreeg Zeni overal uitslag op haar lichaam. Schurft was uitgebroken in het bejaardentehuis. Tien inwoners en evenveel personeelsleden hadden de uitslag. Enkelen van hen kregen de diagnose van schurft. Volgens de advocaten van Puryear nam het rusthuis niet voldoende maatregelen om de uitbraak van de erg besmettelijke ziekte in te dijken en de patiënten degelijk te behandelen.

In 2014 was er opnieuw een uitbraak van schurft, maar die werd niet gerapporteerd aan de overheid. In de lente van 2015 vond een derde uitbraak plaats. Officieel werden twintig residenten en vijftien personeelsleden besmet. Rebecca Zeni was toen al dramatisch verzwakt. Ze had uitslag op haar schedel, hals, borst, schouders, rug en armen. Ze moest medicatie pakken van de dokter, maar die werd niet altijd toegediend. Op 2 juni 2015 overleed ze. De autopsie bevestigde dat ze stierf aan schurft.

Hand helemaal zwart

Volgens de nabestaanden leefden er parasitische diertjes onder Rebecca's huid. De mijten legden er eitjes over heel haar lichaam. Haar rechterhand zag, volgens advocaat Prieto, al bijna zwart en haar vingers vielen nagenoeg van haar hand. Ze stond vol blaasjes en dikke korsten toen ze uiteindelijk overleed. "De laatste zes maanden van haar leven, had ze constant pijn", zei Prieto. "Ze werd letterlijk levend opgevreten van binnenuit."

De familie wijst met de vinger naar het rusthuis en de overkoepelende privéketen PruittHealth. Ze beweren dat het tehuis de gezondheidssituatie van Rebecca Zeni slecht inschatte en niet genoeg deed om het verspreiden van de schurft te voorkomen. "Uiteindelijk had mijn cliënt vertrouwen in hen en werd dat vertrouwen geschonden", zei Prieto. Shepherd Hills moest de voorbije twee jaar al 337.786 dollar aan boetes betalen voor verscheidene medische fouten. Medicare gaf haar de laagste mogelijke rating van amper één ster.

Puryear zei dat ze haar moeder dagelijks ging bezoeken en haar niet eens kon aanraken, laat staan omhelzen. "Een nachtmerrie, er was geen waardigheid."