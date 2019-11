Ze werkt leerlinge met stevige vuistslagen tegen de grond en geeft harde trap: consternatie over gewelddadig optreden lerares in VS KVE

12 november 2019

14u58

Verbijstering alom in de Verenigde Staten. Daar circuleert een video waarop te zien is hoe een leerkracht een schoolmeisje brutaal mishandelt in de klas. De leerlinge belandt vervolgens in het ziekenhuis. De directie van de school in Texas heeft de 32-jarige lerares ondertussen de laan uitgestuurd.

Het incident vond vorige week plaats op de Lehman High School in Kyle, ongeveer 30 kilometer ten zuiden van Austin. Het schokkende filmpje toont dat er chaos heerst in de klas: de leerlingen zijn luidruchtig en negeren de tijdelijke leerkracht compleet.

De situatie escaleert wanneer de vrouw de leerlingen begint uit te schelden, zo stelt Paul Patrice, de advocaat van het vijftienjarige slachtoffer. De leerkracht deelt daarop rake klappen uit aan een meisje. De leerlinge wordt tegen de grond gewerkt waarna de vrouw haar nog tegen het hoofd schopt. De adolescent raakt gewond en moet behandeld worden. Haar vader heeft haar na het voorval naar het ziekenhuis gebracht.

De schooldirectie is ontzet door de geweldpleging. “We zijn geschokt over het gedrag van de lerares”, aldus Tim Savoy, woordvoerder van de lokale scholengroep. “Wat deze volwassen vrouw een van onze leerlingen heeft aangedaan, is een schande.” De leerkracht is ontslagen.

De Texaanse gouverneur heeft opgeroepen tot een onderzoek naar het incident. De tijdelijke leerkracht is na de betaling van een borgsom van 10.000 dollar (ruim 9.000 euro) weer op vrije voeten. Ze is aangeklaagd wegens mishandeling en het toebrengen van een zwaar lichamelijk letsel. Ze riskeert een gevangenisstraf tussen twee en twintig jaar.