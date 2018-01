Ze werd al vrouw, nu wil Chelsea Manning senator worden EB

22u09

Bron: DPA 2 Instagram Chelsea Manning Chelsea Manning in badpak voor modemagazine Vogue. Chelsea Manning, de 30-jarige Amerikaanse klokkenluidster die vorig jaar uit de militaire gevangenis is vrijgelaten, wil senator voor de staat Maryland worden.

Manning heeft het nodige papierwerk ingediend om het in 2018 op te nemen tegen de Democratische senator Ben Cardin, zo blijkt vandaag uit een document van de federale kiescommissie. Ook Manning is een Democrate. Haar kandidatuurverklaring hadden kiesfunctionarissen donderdag in de staat gekregen. Ze heeft nog geen publieke verklaring afgelegd.

De vroegere soldate is vorig jaar in mei vrijgelaten uit de gevangenis. Manning had 35 jaar gekregen voor het lekken van honderdduizenden diplomatieke berichten en militaire bestanden naar de klokkenluiderssite Wikileaks. Het draaide vooral om de oorlogen in Irak en Afghanistan, meteen het grootste lek van geheime informatie ooit uit de Amerikaanse geschiedenis.

Strafvermindering onder Obama

De Democratische president Barack Obama gaf haar in januari een forse strafvermindering. Het luidde dat Manning haar verantwoordelijkheid had erkend, spijt had betuigd en (voldoende) tijd in de gevangenis had doorgebracht.

In de gevangenis onderging Manning een geslachtsverandering. Ze was vroeger Bradley Manning. Nu is ze voorvechter voor de rechten van transgenders.

AFP Soldaat Manning in 2013, toen hij nog Bradley was.

Meer over Bradley Manning

politiek