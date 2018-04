Ze werd 37 jaar geleden vermoord, maar niemand wist wie ze was. Tot nu Karen Van Eyken

13 april 2018

18u27

Bron: ABC News, CBS News 0 Meer dan 37 jaar geleden werd het lichaam van een meisje teruggevonden langs de weg in de Amerikaanse staat Ohio. Volgens speurders was ze enkele uren eerder vermoord. Maar niemand kon de zogenoemde 'Buckskin Girl' identificeren. Ze hadden geen enkele aanwijzing. De moordzaak werd een 'cold case'. Tot nu.

Haar lichaam werd op 24 april 1981 aangetroffen. In het rapport van de lijkschouwer stond dat het slachtoffer een hoofdtrauma had opgelopen en dat er sporen van wurging merkbaar waren. Haar vingerafdrukken kwamen in een database van de FBI terecht.

Ondanks herhaaldelijke pogingen bleek het onmogelijk om het meisje te identificeren. De zaak van de 'Buckskin Girl' bleef zo decennia onopgelost. De introductie van geavanceerde DNA-technologie gaf opnieuw hoop. In 2008 werd haar DNA-profiel aan de FBI-database toegevoegd.

Pollen

In 2016 verspreidde het gerecht een nieuw computerbeeld van het meisje. Daarnaast werden er enkele stalen genomen van haar kleren en op basis van pollen die op haar kledij zaten, kon men achterhalen waar ze naartoe was gereisd tijdens het laatste jaar voor haar dood.

Uiteindelijk leidde dit deze week tot een positieve DNA-identificatie. Het gaat om Marcia L. King, een 21-jarig meisje uit de Amerikaanse staat Arkansas. Haar familie is op de hoogte gebracht en heeft om privacy gevraagd.

Volgens de politie is de moeder van Marcia altijd in hetzelfde huis blijven wonen en is steeds hetzelfde telefoonnummer blijven gebruiken in de hoop dat haar dochter ooit zou thuiskomen.

“Dit is een grote stap voorwaarts”, zei sheriff Dave Duchak. "Deze identificatie is cruciaal." De zoektocht naar de dader zal opgedreven worden.