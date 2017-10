Ze was zogezegd als straf buitengezet aan een boom en dan verdwenen, nu biecht adoptiepapa echte waarheid op ADN

Bron: CNN, BBC, Time 0 AP Op 7 oktober verdween ze, de 3-jarige Sherin Mathews uit Texas. Haar vader verklaarde toen aan de politie dat hij haar als straf had buitengezet naast een boom. Daarna was er geen enkel spoor meer van haar. De politie zette een zoekactie op poten en zocht met man en macht naar de vermiste kleuter. Zondag vonden agenten een kinderlijkje. Het was Sherin. En nu biecht de vader alles op.

De Indische Sherin Mathews, vorig jaar door Wesley Mathews (37) en zijn vrouw geadopteerd, verdween op zaterdag 7 oktober in Richardson, Texas. Toen vader Wesley die dag naar de politie stapte om de verdwijning van zijn adoptiedochtertje te melden, vertelde hij dat hij haar rond 3 uur ’s nachts had buitengezet. Ze had tegen een boom moeten gaan staan tegenover een steegje aan hun huis, als straf omdat ze haar melk niet wilde drinken. Het was niet abnormaal dat het kind ’s avonds laat of ’s nachts nog gevoed werd, zei hij. Toen het koppel het kind adopteerde, was ze ondervoed. Door ’s nachts te eten, nam haar gewicht beter toe. Een kwartier later ging hij weer naar buiten, maar Sherin was nergens meer te bespeuren.

"Geen normale reactie"

Het duurde vijf uur voor de vader naar de politie ging. Die stelde zich niet alleen grote vragen bij de straf van de vader, maar ook bij de vertraging in rapporteren. “Dat lijkt geen normale reactie als je kind vermist is”, aldus hoofdinspecteur Kevin Perlich. Op een gegeven moment liet vader Wesley ook nog langs de neus weg vallen dat er coyotes in de buurt van het steegje waren gesignaleerd. Na deze verklaring werd hij opgepakt voor kinderverwaarlozing en het in gevaar brengen van een kind. Niet veel later kwam hij vrij op borgtocht.

Terwijl een grootscheepse actie werd opgezet om het kleintje te vinden, werd haar zusje - het 4-jarige biologische dochtertje van het Texaanse koppel - bij een pleeggezin geplaatst. En toen begon de grote zoektocht naar Sherin met speurhonden en helikopters.

Afgelopen zondag rond 11 uur ‘s ochtends, meer dan twee weken nadat Sherin verdween, vonden de speurders een kinderlichaam in een rioolgat onder een weg. Op minder dan een kilometer van het huis van Sherin. Al snel werd duidelijk dat het inderdaad om het vermiste kleutertje ging. Een dag later volgde de grote bekentenis van vader Wesley. Hij had zijn dochtertje vermoord.

In een nieuwe verklaring aan de politie gaf hij maandag toe dat hij haar gedwongen had om melk te drinken. Tot ze stikte en stierf. “Ze wilde niet luisteren”, zei hij aan de politie. Toen Sherin na wat gejengel toch zelf de melk in haar handjes nam en begon te drinken “assisteerde hij haar fysiek”, blijkt uit het politierapport. “Ze begon te stikken", verklaarde hij. "Ze hoestte eerst luid, dan vertraagde haar ademhaling...” Uiteindelijk voelde hij geen polsslag meer. Volgens de politie besloot Wesley Mathews daarop het lichaam van zijn kind uit het huis te verwijderen. De vader werd meteen in de boeien geslagen en zit nu in de gevangenis. Zijn borgtocht werd op 1 miljoen dollar gezet. De mama van Sherin wist vermoedelijk van niets. Zij sliep op het moment van de feiten. Ze wordt dan ook niet gerechtelijk vervolgd.

