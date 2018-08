Ze was verzot op Top Gun, nu is ze de eerste vrouwelijke Japanse gevechtspiloot Marloe van der Schrier

28 augustus 2018

00u53

Bron: AD 0 Ze werd als kind geïnspireerd door de film Top Gun en wilde gevechtspiloot worden. Nu heeft ze het voor elkaar: de Japanse Misa Matsushima (26) is de eerste vrouwelijke gevechtspiloot van Japan.

Toen ze vier jaar geleden startte bij defensie was ze een van de ruim 13.700 vrouwen bij het Japanse leger, schrijft CNN. Daarmee vertegenwoordigden vrouwen destijds slechts 6,1 procent van het totaal van 228.000 defensiemedewerkers. Daar komt nu verandering in, als het aan Matsushima ligt. "Als de eerste vrouwelijke gevechtspiloot, zal ik de weg openen. Ik wil zo snel mogelijk een volwaardige piloot worden, niet anders dan mannen”, zei ze afgelopen vrijdag bij haar benoeming.

Tot 1993 was het Japanse leger niet toegankelijk voor vrouwen. Toen dat veranderde – en de meeste posities wel toegankelijk werden voor vrouwen – bleef het besturen van gevechtsvliegtuigen en verkenningsvliegtuigen desondanks onmogelijk. Dat werd pas in 2015 opgeheven. Om de vergrijzing op te vangen, is het belangrijk voor de overheid dat er meer vrouwen bij defensie aansluiten.

Oorlogsschip

Tegen 2030 moet 9 procent van het Japanse leger uit vrouwen bestaan. Eerder dit jaar benoemde Japan al de eerste vrouw die het commando heeft op een oorlogsschip. "Ik zal me inzetten om een persoon te worden die anderen zal inspireren”, zei deze 44-jarige Ryoko Azuma. Toen zij zich in 1996 aanmeldde bij de Japanse marine, waren vrouwen nog niet welkom op oorlogsschepen. Die regel werd pas tien jaar geleden opgeheven. Op onderzeeërs zijn vrouwen nog steeds niet welkom, schreef de Japan Times dit voorjaar.

