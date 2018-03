Ze waren gouden koppels van Witte Huis, maar na Rob Porter en Hope Hicks lijkt nu ook Jared Kushner greep op macht te verliezen KVDS

Ze waren jong, knap en succesvol en kwamen dankzij de verkiezing van Donald Trump in het centrum van de macht terecht: Jared Kushner (37) en Ivanka Trump (36) en Rob Porter (40) en Hope Hicks (29). Ze hadden een rechtstreekse lijn naar de president, speciale privileges in het Witte Huis en een air van onoverwinnelijkheid over zich. Ze gingen zelf op double date. Maar vorige maand ontstonden de eerste barsten in hun verhaal. En alles werd in gang gezet door een paparazzifoto.

Het beeld werd op 1 februari gepubliceerd in de Britse krant Daily Mail en toonde Porter – toen secretaris van het Witte Huis – en Hicks – communicatiedirecteur van het Witte Huis – kussend achterin een taxi op weg naar haar appartement. Het bracht twee ex-vrouwen van Porter ertoe een boekje open te doen over het huiselijk geweld waarvan ze destijds het slachtoffer waren geworden.

Oog van de storm

Porter kwam in het oog van de storm terecht, mede omdat hij een van de belangrijkste functies had binnen de administratie. Samen met stafchef John Kelly controleerde hij volgens Business Insider alle info die de president bereikte. Na de aantijgingen bleek echter dat hij nooit een ‘security clearance’ had gekregen toen hij werd doorgelicht bij zijn overplaatsing naar het Witte Huis. Maar hij kon wél bij geheime en gevoelige info. Porter ontkende het misbruik, maar nam een paar dagen later ontslag. (lees hieronder verder)

Amper enkele weken later was het de beurt aan Hope Hicks om op te stappen. Zij had al tegenwind gekregen omdat ze de eerste verklaring van stafchef John Kelly had opgesteld na de beschuldigingen van misbruik aan het adres van Porter en daarin nam die het op voor haar geliefde. Iets waar hij later zelf van terugkwam. Hicks diende uiteindelijk haar ontslag in een dag nadat ze getuigd had voor een comité van het parlement dat de Russische inmenging onderzoekt in de presidentsverkiezingen van 2016. Daar vertelde ze dat ze “soms wel eens een leugentje” vertelde voor Trump. (lees hieronder verder)

Aan collega’s zei ze volgens de New York Times dat ze ontslag nam “omdat ze alles had bereikt wat mogelijk was in haar job, die haar tot een van de machtigste mensen maakte in Washington. En dat er nooit een beter moment zou komen om te vertrekken.”

Rel

De rel rond de ‘security clearance’ van Rob Porter zou echter nog iemand anders meesleuren: Jared Kushner, die deze week zijn machtiging drastisch ingeperkt zag van ‘top secret’ naar ‘secret’. De man die ooit de kroonprins was van Washington, heeft daardoor geen toegang meer tot de diepste geheimen van het land. Dat heeft gemaakt dat zijn positie ernstig verzwakt is en dat hij steeds meer geïsoleerd raakt. Dat laatste schrijft de krant The Washington Post op basis van de getuigenissen van 20 invloedrijke figuren in de administratie van de president. (lees hieronder verder)

Kushner krijgt nu niet meer elke dag de ‘Daily Brief’ van de president, die alleen een dozijn topmedewerkers mag inkijken. Ook zijn toegang tot enkele minder exclusieve, maar toch nog geheime documenten van de inlichtingendiensten is beperkt.

Spanningen

De spanningen tussen hem en stafchef John Kelly lopen nu ook publiekelijk op – Kelly was degene die ervoor zorgde dat zijn ‘security clearance’ ingeperkt werd – en volgens zijn collega’s zou hij nog maar een schim zijn van zichzelf. Kushner ligt ook onder vuur omdat hij zijn werk voor de overheid en zijn zaken voor het vastgoedimperium van zijn familie niet gescheiden zou hebben gehouden. Hij zou ook een van de spilfiguren zijn in het Ruslandonderzoek, maar het is niet duidelijk of dat als getuige of als verdachte is. Dat maakt volgens sommigen dat belangrijke figuren twee keer nadenken voor ze met hem overleggen over gevoelige zaken, zo staat te lezen in The Washington Post. (lees hieronder verder)

Trump blijft het opnemen voor schoonzoon en dochter, maar liet Kelly wel zijn werk doen. Kushner was immers niet het enige lid van zijn administratie die zijn macht ingeperkt zag. Trump zou privé wel al gezegd hebben aan een hoge ambtenaar in het Witte Huis dat het misschien beter zou zijn mochten ze hun job in de regering opgeven en gewoon terugkeren naar New York.

Slagkracht

Het maakt dat de slagkracht van het eens zo machtige viertal (Kushner – Trump en Porter – Hicks) gebroken lijkt. Porter heeft het Witte Huis intussen verlaten en is niet meer samen met Hicks, Hicks wil binnen dit en zes weken haar functie neerleggen en intussen probeert Kushner de schade te beperken. Daarvoor leunde hij altijd al op Josh Raffel, een vicedirecteur communicatie van het Witte Huis. Maar hij zal zijn steun nu elders moeten zoeken. Want ook Raffel kondigde deze week aan dat hij ontslag neemt.