Ze vroeg naar excuus van andere moeders om er niet uit te zien zoals zij. 5 jaar later is ze nog niks veranderd, haar boodschap wel Koen Van De Sype

17u13

Bron: Instagram, Yahoo, Metro, abc News 0 Instagram Je herinnert je haar misschien nog wel van enkele jaren terug: de afgetrainde moeder van drie kinderen die het internet op zijn achterste poten kreeg toen ze bij een foto van haar gezin de vraag stelde: wat is jouw excuus (om er niet uit te zien zoals ik)? Wel, Maria Kang is terug. En hoewel ze uiterlijk nog geen haar veranderd lijkt te zijn, is haar boodschap dat wel. Of toch enigszins.

De beeldschone Maria (intussen 37) kreeg vijf jaar geleden de volle laag voor haar post, waarmee ze andere - minder fitte – moeders terecht leek te wijzen omdat ze niet in vorm waren. Zelfs zat ze stralend tussen haar drie zonen, allemaal jonger dan 4 jaar. Er volgde een ton aan negatieve reacties van internetters die vonden dat ze aan body-shaming deed en dat haar ideaal “onbereikbaar” was.

Excuus

Er volgde iets wat op een excuus leek, maar eigenlijk ook weer niet was. “Hoe jij deze campagne interpreteert, is niet MIJN schuld. Het is jouw schuld. De eerste stap om in het reine te komen met je leven, je lichaam en je toekomst, is in het reine komen met de gedachten die uit je eigen hoofd komen. Ik ben niet degene die ze bedacht heeft. Dat heb jij gedaan. Dus als je deze foto wil blijven haten, wen er dan maar aan dat je nog veel andere dingen zult haten voor de rest van je leven.” (lees hieronder verder)

Instagram

Vervolgens lanceerde de moeder uit Sacramento in de Amerikaanse staat Californië een hele beweging om mama’s aan het bewegen te krijgen. Zelf vertelde ze dat ze het slachtoffer was van fit-shaming en scheef bekeken werd omdat ze gezond leefde. “Dit gaat over gezondheid, niet over schoonheid”, beklemtoonde ze nog.

Zachter

Vijf jaar later is haar boodschap enigszins zachter: in plaats van te vragen naar excuses, vraagt ze nu naar motivatie. Er prijkt opnieuw een beeld bij van haar afgetrainde zelve met haar vier kinderen, die intussen 6, 7 en 8 jaar zijn. “Nadat je jouw excuus aangepakt hebt, is het tijd om je motivatie te vinden”, schreef ze gisteren op Instagram. “Vijf jaar later volg ik nog altijd de moeilijke weg. We leven nu eenmaal in een land waar je tot een minderheid behoort als je gezond bent. Je moet het dus anders aanpakken. Je moet de reden vinden waarom je jouw gezondheid voorrang wil geven.” (lees hieronder verder)

Instagram s

“Je bent zoals hen met wie je jezelf omringt”, gaat ze verder. “Als iedereen met een extreem dieet begint, wees dan uitgebalanceerd. Als iedereen tv zit te kijken, sta op en beweeg. Als iedereen eten bestelt met massa’s calorieën en frisdrank, ga dan voor iets anders. Je weet wat juist is. Volg niet de gewoonten en de levensstijl van de meerderheid, die veel te zwaar is of aan obesitas lijdt.”

Problemen

De afgelopen jaren bleek ze overigens ook zelf een mens te zijn, met problemen en beperkingen. In 2016 deelde ze een onbewerkte foto van zichzelf in een rode bikini (zie hieronder) waarop ze bijna 5 kilo zwaarder was. Met de mededeling dat ze een jaar lang niet voor de camera had durven te verschijnen omdat ze het gevoel had dat ze er niet klaar voor was. “Er waren voortdurend activiteiten, de kinderen, stress en zelfs depressieve gevoelens. En dat maakte dat ik er niet in slaagde om mijn doelstellingen te bereiken. Maar ondanks het feit dat ik me er niet klaar voor voelde, dacht ik ook aan al die vrouwen die ik aangemoedigd had om trots te zijn op hoe ver ze al waren gekomen en om blij te zijn met hun lichaam in elke fase van hun vooruitgang.” (lees hieronder verder)

Instagram

Dat was een opmerkelijk positieve boodschap en haar meer dan 74.000 volgers wisten niet wat hen overkwam. Sindsdien heeft ze wel al weer wat gas teruggenomen. “Ik heb nog altijd mijn reserves bij het soort van houding dat een body-positieve boodschap genereert”, verklaarde ze vorig jaar nog. “Onlangs vroeg ik een vriendin of ze samen wilde gaan sporten en ze antwoordde: ‘Ik wil niet sporten, want ik haat mijn lichaam niet.’ Ik antwoordde dat ze net moest sporten als ze van haar lichaam hield.”

Empathischer

Desondanks geeft ze toe dat ze iets empathischer is geworden en dat ze voorzichtiger is met hoe ze dingen formuleert, ook op haar Instagramaccount. “Ik heb angsten en sporten is een soort therapie”, zegt ze nog. “Naast mijn kinderen en mijn werk, neem ik nu ook veel meer tijd voor mezelf.”

Instagram