Ze vond het begrip callgirl uit en was bij haar beroemde en rijke cliënteel bekend om haar discretie. Maar net voor ze stierf vertelde Madame Claude het allemaal

23 augustus 2018

12u57

Bron: Fox News, Vanity Fair, The Telegraph, The New York Times 0 “Er zijn twee dingen waar mensen altijd voor zullen betalen: eten en seks. En koken kon ik niet.” Het is een van de bekendste quotes van de Franse Fernande Grudet, een meisje van eenvoudige komaf dat onder de naam Madame Claude een van de machtigste pooiers ter wereld werd. Zij was het die het begrip callgirl uitvond. En haar beroemde en steenrijke cliënteel wist dat het kon rekenen op haar onvoorwaardelijke discretie. Pas op het einde van haar leven deed ze iets wat ze nooit eerder had gedaan: praten. En ze lichtte een tip van de sluier over al haar geheimen.

William Stadiem interviewde Madame Claude meermaals voor ze in 2015 op 92-jarige leeftijd stierf, eenzaam en alleen in een verzorgingstehuis in het Franse Nice. Hij sprak ook met een aantal van haar vrienden, vertrouwelingen, meisjes en voormalige klanten en bundelde alles in een boek dat nu uit is onder de titel: ‘Madame Claude: Her Secret World of Pleasure, Privilege & Power’.

John F. Kennedy

Stadiem werd voor het eerst aan Madame Claude voorgesteld in de jaren 80 in Los Angeles door een gemeenschappelijke vriend. “Ze was vermoedelijk de succesvolste selfmade vrouw van Frankrijk na Coco Chanel”, vertelt de schrijver in een interview met de Amerikaanse nieuwszender Fox News. “Ze startte haar succesvolle business uit het niets en was de uitvindster van het begrip callgirl. Ze was de Steve Jobs van de seksindustrie. Ze combineerde technologie en romantiek en werd de bekendste koppelaarster ter wereld. Onder haar cliënteel waren namen als president John F. Kennedy, acteur Marlon Brando en zanger Frank Sinatra. En óf ze verhalen te vertellen had.”

