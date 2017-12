Ze vloog 35 jaar geleden de cel in voor moord en nu blijkt dat ze die niet heeft gepleegd KVDS

00u06

Bron: Daily Mail 42 Facebook Een Amerikaanse vrouw is vrijgelaten uit de gevangenis waar ze 35 jaar verbleef nadat bleek dat ze de moord waarvoor ze veroordeeld was, niet had gepleegd. Judy Henderson (68) huilde toen ze de gevangenis verliet. Het was haar toenmalig vriendje dat haar in de val lokte.

Samen hadden ze in 1981 het plan opgevat om slachtoffer Harry Klein uit Springfield, Missouri te beroven. Judy moest de juwelier meelokken en overhaalde hem om met haar mee te rijden naar de rand van de stad. Daar wachtte Greg Cruzen hen op. Maar de overval ging fout en Cruzen schoot de man met drie kogels dood. Ze werden allebei opgepakt en beschuldigd van moord, maar toch was het Cruzen niet die achter de tralies verdween.

Getuige

De man slaagde erin om enkele medegevangenen van Judy om te kopen en hen aan de openbare aanklager te doen verklaren dat de vrouw hen had opgebiecht dat ze alleen handelde. Ze kreeg daarop 50 jaar cel zonder kans vervroegd vrij te komen. Ze werd niet opgeroepen als getuige tijdens het proces van Cruzen en die werd daarop vrijgesproken. Interessant detail: de twee werden vertegenwoordigd door dezelfde advocaat, die Henderson nooit liet weten dat de openbare aanklager een minnelijke schikking had aangeboden, waardoor ze maar maximaal tien jaar had moeten zitten. (lees hieronder verder)

After 35 years behind bars, Judy Henderson is now a free woman. @EricGreitens granted her clemency because he said it "was the right thing to do." Hear from Henderson tonight on @kmov at 10. pic.twitter.com/7P9sx3pxqS Alexis Zotos(@ alexiszotos) link

De advocaat, James McCullin, is inmiddels overleden. Crutzen zou Missouri verlaten hebben in de vroege jaren negentig en nu in Oklahoma leven. Judy Henderson bleef haar veroordeling jarenlang aanvechten en werd een modelgevangene, zo vertelt ze zelf. Ze leerde therapiehonden trainen, gaf sportles en haalde zelfs een diploma van juridisch medewerker. Ze had al kinderen toen ze de cel in verdween en volgens haar waren zij het die haar op de been hielden en deden doorgaan.

Gouverneur

Eergisteren kwam dat eindelijk het verlossende antwoord van de Republikeinse gouverneur Eric Geitens. Hij beval dat de vrouw vrijgelaten moest worden. “De celstraf van Judy Henderson verminderen tot de tijd die ze gezeten heeft, is de juiste beslissing”, aldus de gouverneur.

Zelfs de openbare aanklager uit die tijd stond achter het besluit. “Ik heb duizenden zaken behandeld tijdens mijn carrière. Bij het dossier van Judy was het de eerste keer dat ik de vrijlating heb gesteund van iemand die ik vervolgd heb”, aldus Thomas Mountjoy.

De vrouw verliet geëmotioneerd de gevangenis in een nieuwe outfit en werd meegenomen door een limousine. Ze zei: “Het is zo ver. Het is eindelijk zo ver.” De vrouw heeft naast kinderen intussen ook kleinkinderen.