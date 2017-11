Ze vlogen in beruchte geheime gevangenissen van China en werden vrijgelaten met spreekverbod, maar nu doen ze toch boekje open Koen Van De Sype

Bron: CNN 0 Twitter Van links naar rechts: Sui Muqing, Peter Dahlin en Chen Taihe. Sui Muqing werd wakker gehouden terwijl hij vier dagen aan een stuk werd ondervraagd. Chen Taihe zat in een cel die zo vol was dat hij niet eens naar toilet kon gaan. En Peter Dahlin is zo getraumatiseerd door zijn ervaringen dat hij met een mes naast zijn bed slaapt. De drie mensenrechtenactivisten kwamen allemaal in de geheime gevangenissen van China terecht. Hoewel ze een verbod kregen om erover te spreken, doen ze dat nu toch.

Het begon allemaal met de verdwijning van de bekende mensenrechtenactiviste Wang Yu op 9 juli 2015. Daarvoor was het ook al niet gemakkelijk om op te komen voor mensenrechten in communistisch China, maar verdwijningen waren zeldzaam. Dat veranderde die dag. Samen met haar verdwenen ook haar man en tienerzoon en de volgende dag viel de politie binnen in haar kantoor. Zeven van haar collega’s werden aangehouden en zeven anderen vlogen in de cel of verdwenen kort daarna.

Veiligheidsagent

Sui was één van hen. Hij had eerder die dag gesproken met internationale media over de verdwijning van Wang en die avond belde een veiligheidsagent aan bij zijn flat met de vraag om even naar beneden te komen. Daar werd hij plots meegenomen door de politie. Vijf maanden lang zou niemand nog iets van hem horen. Hetzelfde overkwam Chen twee dagen later. Hij was zes weken vermist.

Volgens de China Human Rights Lawyers Concern Group werden in minder dan een week tijd in het hele land zeker 146 activisten en hun families vastgezet. Peter Dahlin – een Zweed die in Peking mee een organisatie oprichtte die juridische hulp en training biedt – was daar niet bij. Hij dacht dat het misschien kwam omdat hij buitenlander was. Maar in januari vorig jaar kreeg hij een tip dat de autoriteiten ook naar hem op zoek waren. Toen hij het land wilde verlaten, werden hij en zijn vriendin thuis opgepakt en hun spullen – zoals computers en documenten – in beslag genomen. Hij werd ervan beschuldigd te werken voor een illegale organisatie, die activiteiten steunde die de nationale veiligheid in gevaar brachten. Tegen eind vorige maand zaten er al 321 activisten en hun families vast.

Nieuwe methode

Ze werden van hun vrijheid beroofd met een nieuwe methode, die de overheid introduceerde in 2012. En die lijkt op het legaliseren van het aloude concept van ‘geheime gevangenissen’, een manier om verdachten tijdelijk vast te houden buiten het rechtssysteem om. Als ze niet meteen beschuldigd kunnen worden van een misdrijf. Volgens de nieuwe wet mogen mensen gevangengenomen worden voor een periode tot zes maanden, maar moet hun familie binnen de 24 uur gewaarschuwd worden en hebben ze recht op een advocaat, die ze binnen de 48 uur na hun verzoek moeten kunnen zien. Volgens critici een manier om de verdwijningen een schijn van legaliteit te geven. (lees hieronder verder)

Sui, Chen en Peter omschrijven vergelijkbare omstandigheden in de cel: kale kamers, geen daglicht en fluorescerende lampen die 24 uur per dag aanbleven. Ze hadden een bed, maar mochten niet lezen en schrijven. En er waren de hele tijd bewakers bij hen, ook als ze naar toilet gingen. “Ik verveelde me zo dat ik bijna uitkeek naar de dagelijkse ondervragingen”, aldus Peter Dahlin.

Toch was dat geen pretje, volgens Sui. Toen hij weigerde om op de vragen en beschuldigingen van het ondermijnen van het gezag te antwoorden en geen namen van ‘medeplichtigen’ wilde vrijgeven, werd hij vier dagen wakker gehouden. “De vijfde dag had ik het gevoel dat ik zou sterven”, zegt hij.

Hartaanval

Toen ze ook nog eens dreigden dat ze hem zouden boeien, aan het plafond zouden hangen en met een lamp in zijn ogen zouden schijnen, brak hij. “Ik ken iemand die een hartaanval kreeg door slaaptekort in de cel en ik werd bang dat ik mijn leven riskeerde als ik nog tegenspartelde.”

Chen werd er dan weer van beschuldigd dat hij onrust zaaide, een vage aantijging waar je in China tot 10 jaar gevangenisstraf voor kan krijgen. Toen hij dat na een ondervraging van 20 uur niet wilde toegeven, vloog hij in een overvolle cel, waar ook moordenaars zaten. “Het was er zo krap dat ik mijn celgenoten moest vragen of ze opzij wilden gaan als ik naar toilet wilde. Eten deden we met onze handen”, zegt hij. Toen hij na een maand het bevel kreeg zijn spullen te pakken, dacht hij dat hij vrij kwam. In de plaats werd hij naar een verlaten hotel gevoerd en daar nog 10 dagen langer vastgehouden.

Families

Niet alleen zijzelf, maar ook hun families waren niet veilig. “Mijn vriendin werd bedreigd en gegijzeld om mij onder druk te zetten”, aldus Peter Dahlin. Na meer dan drie weken kreeg hij te horen dat hij vrij werd gelaten. Er was maar één voorwaarde: hij moest bekennen voor de camera. Hij gaf toe en las gedwee de antwoorden voor die hij op papier had gekregen. Ook Sui en Chen moesten dat doen. Hoewel ze vandaag allemaal hun onschuld staande houden.

Dahlin woont nu in Thailand, nadat hij werd uitgewezen uit China. Maar hij kan zijn tijd in de cel niet vergeten. “Aanvankelijk was het echt extreem en werd ik ’s nachts wakker van elk klein geluid. Ik sliep met een mes naast mijn bed, klaar om elke Chinees neer te steken die in de buurt kwam”, vertelt hij.

Universiteit

Chen migreerde met zijn familie naar de Verenigde Staten, waar hij studeert en lesgeeft aan de universiteit van Californië. Hij wil pas terugkeren naar China als het land democratischer wordt. Sui woont nog altijd in eigen land, maar kan niet meer doen en laten wat hij wil.

Nieuwszender CNN - die de verhalen van de drie mannen optekende - vroeg de Chinese regering om een wederwoord, maar kreeg dat niet. Eerder dit jaar vroegen 11 landen aan China om te stoppen het folteren van mensenrechtenactivisten. Ook de Verenigde Naties wil dat China ophoudt met het oppakken van dissidenten.