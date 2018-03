Ze verloren vader 3 weken geleden plots aan ziekte en ook moeder heeft te horen gekregen dat ze nog maar enkele maanden te leven heeft KVDS

30 maart 2018

10u56

Bron: GoFundMe, The Mirror 0 Hoeveel miserie kan een gezin treffen? Een Brits koppel met twee kinderen weet er alles van. Drie weken geleden stierf vader Paul Maley (44) plots door een aandoening aan zijn bloedvaten en ook moeder Emma (40) heeft niet lang meer te leven. Als de prognose van de dokters klopt, zullen hun kinderen Louis (16) en Ella (14) over enkele maanden wezen zijn.

Het had nochtans een geweldig voorjaar moeten worden, want Paul en Emma uit Balsall Common bij Birmingham hadden na een relatie van 18 jaar besloten om te trouwen. Vorige week zouden ze naar het altaar stappen, maar het lot stak daar een stokje voor.

Hersenen

Op 8 maart stierf Paul onverwachts, nadat hij 18 maanden geleden te horen had gekregen dat hij leed aan arterioveneuze malformatie (AVM), een aangeboren misvorming van het bloedvatenstelsel die onder meer uitgezette bloedvaten doet ontstaan in de hersenen. Het plotse overlijden van de dj schokte familie en vrienden. Want niemand wist hoe erg het met hem was gesteld. (lees hieronder verder)

Volgens een nicht en goede vriendin van Emma zou hij de ernst van zijn toestand verborgen hebben gehouden om zijn gezin de harde realiteit van zijn ziekte te besparen. “Misschien deed hij dat omdat zijn vrouw het al zo moeilijk had”, vertelt Kate Smith aan de Britse krant The Mirror.

Slecht nieuws

Emma had begin dit jaar immers ook slecht nieuws gekregen. Toen ze in januari bij de dokter langsging voor een check-up, ontdekten artsen dat ze borstkanker had. Intussen kwam ze te weten dat ze nog maar enkele maanden te leven heeft. Momenteel verblijft ze thuis, maar ze moet regelmatig naar het ziekenhuis voor chemotherapie. Desondanks blijft ze positief. (lees hieronder verder)

“Emma is gewoon geweldig”, aldus Kate. “Ondanks alle miserie blijft ze lachen en ziet ze nog overal de positieve kant van. Ze wordt niet graag een inspiratie genoemd, maar dat is nochtans wat ze is. Zelfs toen ik haar vandaag zag, lachte ze. Ik blijf op een mirakel hopen zodat we haar niet kwijtraken, maar het ziet er niet goed uit. Paul en Emma waren zielsverwanten. Ze verafgoodden elkaar.”

Geldinzameling

Kate heeft nu een geldinzameling op touw gezet met het oog op de toekomst van de kinderen. De tieners zullen bij hun oma gaan wonen als hun moeder er niet meer is en het geld moet dienen voor dingen die ze nodig zullen hebben en de grote momenten in hun leven. Momenten waarbij ze hun ouders zullen moeten missen. Als ze later een wagen willen kopen of met vakantie willen gaan om hun zorgen even te vergeten, zullen ze het fonds kunnen aanspreken. “Paul stond altijd klaar voor andere mensen. Hij zei altijd dat je terugkrijgt wat je geeft”, aldus de vrouw.

Het geld zal ook gebruikt worden voor de zorg voor Ella, het metekindje van Kate. Het meisje is autistisch en heeft constant begeleiding nodig. Ze gaat ook naar een speciale school. “Ze zal de komende jaren die zorg nodig blijven hebben en daar willen we met het fonds tegemoet aan komen”, besluit Kate.