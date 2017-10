Ze verloor haar mama en zusje, maar experimentele therapie geeft terminaal meisje (9) nieuwe hoop sam

11u10

Bron: The Mirror 0 rv Een negenjarig terminaal Brits meisje heeft opnieuw hoop nu een experimentele behandeling haar hersentumor doet krimpen. Lucy Moroney reisde daarvoor eind augustus naar het Mexicaanse Monterrey.

De kleine Lucy, afkomstig uit Heswall, kreeg in juli te horen dat ze kanker had. Het ging om het zeldzame maar zeer kwaadaardige ponsglioom, een tumor in de hersenstam die niet te opereren is en vooral voorkomt bij kinderen. Bij een dergelijke kanker, ook wel diffuus intrinsiek groeiend ponsglioom genoemd, groeien de kankercellen tussen de gezonde hersencellen. De kanker komt voor bij een kind op de 250.000.



Het was een nieuwe klap voor Lucy , haar vader Joe en haar zevenjarig zusje Amy. In 2012 overleed mama Nicola (33) namelijk plots na een hartaandoening. En Joe verloor ook al zijn dochter Ruby, die drie maanden te vroeg werd geboren met een keizersnede maar 14 uur daarna overleed in zijn armen.

rv

Lees ook Belgische wereldprimeur: leukemiepatiënt kankervrij zonder chemotherapie

Hoop

Maar voor Lucy is er terug hoop dankzij een intra-arteriële chemotherapiebehandeling die nog niet beschikbaar is in Europa. Daarbij wordt de medicatie rechtstreeks ingespoten in de tumor, waardoor de blootstelling aan gezond weefsel wordt geminimaliseerd. De procedure slaat aan, want de tumor krimpt.

rv

"Lucy is net wakker geworden na haar derde intra-arteriële behandeling, samen met haar tweede immunotherapiekuur", schrijft tante Paula Newman (37) op Facebook. "Ze was heel knorrig toen ze ontwaakte! Maar ze hoeft niet langer grumpy te zijn aangezien haar MRI-resultaten van vandaag geweldig waren! Grote krimping van de tumor, volgens dokters!"

Vechten

"Ik kon niet vechten voor Nicola, maar voor Lucy ga ik zo hard vechten als ik kan", zegt vader Joe aan Britse media.