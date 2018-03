Ze verdween in 1966, haar beenderen pas nu mogelijk gevonden jv

20 maart 2018

15u27

Bron: NY Post 0 Onder de kelder van een huis in Suffolk County in New York vonden speurders gisteren menselijke beenderen die mogelijk van Louise Pietrewicz zijn, een sinds 1966 vermiste vrouw.

In het huis woonde vroeger politieagent William Boken, ooit verdachte in de zaak van de verdwijning van zijn partner, Louise Pietrewicz. Boken was toen nog met een andere vrouw getrouwd. Hij stierf in 1982.

De huidige eigenaar van het huis heeft niks met de zaak te maken. Hij gaf wel zijn toestemming voor de graafwerken.