Ze trokken tanden en voerden operaties uit. En nu blijken deze twee vrouwen helemaal geen tandarts te zijn KVDS

27 april 2018

17u11

Bron: HuffPost, wsmv.com, azag.gov 0 Een bezoek aan de tandarts: weinig mensen kijken ernaar uit. Maar het kan nog erger. Want wat als de persoon die in je mond aan het werk is, plots een bedrieger blijkt te zijn? Het overkwam enkele patiënten in de Amerikaanse staat Arizona. Met alle gevolgen van dien.

Melissa Pavey (45) en Jolene Houchens (38) openden enkele jaren geleden een praktijk in Glendale bij Phoenix. Daar ontvingen ze patiënten, trokken ze tanden, verdoofden ze mensen en voerden ze risicovolle operaties uit. Alleen, ze hadden helemaal geen tandartsdiploma.

Ingreep

“Tijdens de ingreep had ik al het gevoel dat er iets niet in de haak was”, vertelt een van de patiënten van de twee vrouwen aan de Amerikaanse nieuwszender wsmv.com. Layna liet er enkele tanden weghalen in januari vorig jaar. “Het duurde een eeuwigheid, ze bleef maar verdoving bijgeven en ik bleef maar pijn voelen. Op zeker moment liet ze een van haar toestellen op de grond vallen. Ze raapte het op en stopte het vervolgens gewoon weer in mijn mond.”

Toen Layna daarna om antibiotica en pijnstillers vroeg, kreeg ze als antwoord dat ze geen antibiotica meer nodig had eenmaal de tanden getrokken waren. Ze kreeg naar eigen zeggen wel enkele losse pillen in een zakje. “Ik nam er eentje en herinner me van daarna niets meer”, zegt ze. “Ik ben nog teruggegaan om te zeggen dat ik de pillen niet meer wilde nemen.”

Prince

“Jolene gaf me een voorschrift voor Percocet (een sterke pijnstiller waar zowel Michael Jackson als Prince een overdosis van namen, red.) en dat gebeurde met een voorschriftboekje van een andere tandarts. Mijn pijn was echter zo extreem, dat ik besloot om naar de spoeddienst van het ziekenhuis te trekken. Daar kreeg ik te horen dat ik een infectie had. Ik hoop dat de vrouwen niet nog meer mensen pijn hebben gedaan”, zegt ze nog. (lees hieronder verder)

Het gerecht kwam de vrouwen op het spoor nadat er een klacht was binnengelopen bij de beroepsvereniging van tandartsen in Arizona: de Arizona State Board of Dental Examiners. De vrouwen werden opgepakt en worden nu volgens openbare aanklager Mark Brnovich beschuldigd van het beoefenen van tandheelkunde zonder vergunning op minstens 5 onwetende patiënten en dat tussen juli 2016 en december 2017. Het gaat onder meer om het gebruik van tandartsmateriaal, boren en lasers en het trekken van tanden.

De vrouwen zouden hun slachtoffers bovendien duizenden dollars aangerekend hebben voor de illegale procedures. Zo moest een man 6.000 dollar (ongeveer 5.000 euro) betalen voor het trekken van een tand.

Identiteitsdiefstal

Volgens de tenlastelegging worden ze ook beschuldigd van identiteitsdiefstal voor het gebruik van het voorschriftenboekje van een echte tandarts, om zelf medicijnen voor te kunnen schrijven. En verder van fraude, diefstal en zware mishandeling met een gevaarlijk instrument. Begin volgende maand moeten ze voor de rechter verschijnen om zich te verantwoorden.