Ze stierf tijdens schietpartij op Texaanse school en nu willen honderden onbekenden haar doodzieke man redden

22 mei 2018

07u48

Bron: The Washington Post, GoFundMe 3 Een lerares die vrijdag om het leven kwam tijdens de dodelijke schietpartij op een school in Texas, laat een doodzieke echtgenoot achter waar ze al jaren voor zorgde. De man van Cynthia Tisdale (63) kampt met een terminale longinfectie. Zijn enige hoop was een experimentele therapie. En na de dood van zijn vrouw proberen honderden onbekenden hem nu te redden.

De moeder van drie kinderen en oma van elf kleinkinderen was een van de tien dodelijk slachtoffers die vrijdag vielen op de Santa Fe High School net buiten Houston, toen de 17-jarige leerling Dimitri Pagourtzis daar het vuur opende. De bekendheid die de lerares kreeg na haar tragische dood, zou nu echter de redding kunnen betekenen van haar man William (67).

Ziekte

Die lijdt aan idiopatische longfibrose, een terminale ziekte die de longen aantast en steeds meer afsluit voor zuurstof. De oorzaak van de aandoening is nog altijd onbekend en de levensverwachting amper een vijftal jaar. In december kreeg William van de dokters te horen dat hij nog hooguit 18 maanden te leven had. Volgens zijn zoon Recie kon hij geen longtransplantatie krijgen. (lees hieronder verder)

De enige hoop van de familie was een experimentele en nog niet bewezen therapie met stamcellen in Dallas. Op 29 maart lanceerden ze een geldinzameling op het internetplatform GoFundMe om de financiën rond te krijgen, want de verzekering kwam niet tussen.

Op GoFundMe beschrijft William de impact van zijn aandoening. “Er zijn momenten dat ademen bijna onmogelijk is. Het gevoel dat ik aan het stikken ben, is erg griezelig”, schreef hij aan zijn zoon. “Ik verloor alle hoop toen ik niet in aanmerking kwam voor een transplantatie, maar de potentiële stamceltherapie heeft die toch een beetje teruggebracht. Mijn leven bestaat nu uit niets meer dan vastzitten aan een zuurstofbuis. Jij bent de enige reden dat ik nog altijd doorzet.”

Hulp

De man geeft aan dat hij nooit eerder om hulp moest vragen en dat hij zich schaamt dat hij het nu toch moet doen. “Maar met deze procedure krijg ik misschien een kans om nog wat meer tijd door te brengen met je mama (al 47 jaar mijn vrouw), mijn kinderen en mijn geweldige kleinkinderen, die ik zo graag wil zien opgroeien. Zonder de therapie haal ik 2019 niet.” (lees hieronder verder)

Stamceltherapieën maken de jongste jaren een enorme opgang, maar zijn niet bewezen. Onderzoekers zeggen dat er veelbelovende tekenen zijn dat stamcellen ooit gebruikt zullen worden om effectieve therapieën te ontwikkelen. Maar critici noemen het een manier waarmee sommige ziekenhuizen jagen op wanhopige patiënten en hun families.

Desalniettemin zetten de Tisdales hun hoop op de behandeling. Hun hoop: 11.000 euro verzamelen. Zeven weken later was er echter nog maar 1.030 euro binnengekomen. Om het loon van haar job als tijdelijke leerkracht aan te dikken, werkte Cynthia ’s avonds nog als dienster in een restaurant. Om de rekeningen te kunnen blijven betalen. William bleef intussen achteruitgaan. (lees hieronder verder)

Tot er vrijdag een dolle schutter binnendrong op de school waar Cynthia les gaf. De vrouw kwam om het leven en haar zoon Recie – een politieman in het nabijgelegen League City – identificeerde haar lichaam. Het verhaal van de vrouw en de strijd van haar echtgenoot gingen in geen tijd viraal en dat had een ongekend effect op de geldinzameling voor William.

Intussen kwam al meer dan 80.000 euro binnen. Met dank aan onbekenden van over de hele wereld die geraakt waren door de tragedie van vrijdag die het gezin overkomen was.

Longtransplantatie

“We geloven het nog altijd niet dat er iets goeds kon komen van zoiets verschrikkelijks”, aldus Recie. “Mijn moeder slaagde er echter in om slechte dingen om te buigen tot iets goeds. Dit is net zo. Er zou intussen zelfs genoeg geld kunnen zijn om toch een longtransplantatie te ondergaan.”