Ze stelde chemotherapie uit om haar ongeboren kindje te redden: Glory (29) verliest strijd tegen borstkanker mvdb

22 augustus 2019

20u56

Bron: Corriere - ANSA 0 Een vrouw met borstkanker die intensieve chemotherapie uitstelde om haar ongeboren kindje te redden, is zondag overleden in de Noord-Italiaanse stad Treviso.

Glory Obibo (29) kreeg de kankerdiagnose toen ze zwanger was van haar eerste kindje. De vrouw die in Nigeria opgroeide en negen jaar geleden in Italië toekwam, kreeg te horen dat de intensieve behandeling zou leiden tot een afbreking van de zwangerschap of zou leiden tot blijvende fysische gevolgen voor de foetus. Zoiets wou Glory niet. Ze offerde zich op voor haar kindje, ook al betekende dit dat haar overlevingskansen drastisch zouden slinken. Artsen gingen op haar verzoek in en gaven haar de minst zware behandeling. Het leidde drie maanden geleden tot de probleemloze bevalling van een kerngezonde dochter.

Eens op krachten gekomen zou Glory vol moed de zware chemotherapie aanvatten. Oncologen zagen al snel dat de borstkanker inmiddels in een te ver gevorderd stadium was aanbeland. De vrouw probeerde thuis in de laatste weken haar kersverse moederschap nog zo goed mogelijk uit te voeren. Afgelopen zondag overleed Glory in bijzijn van echtgenoot Stefano en hun baby’tje. Talloze Italiaanse kranten roemen de vrouw volop. Glory wordt morgenvoormiddag begraven.