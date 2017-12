Ze schepten graag op over hun moord in 1983: "Toen kon je een zwarte nog zonder reden doden" jv

Slachtoffer Timothy Coggins (23). 34 jaar geleden vond een gruwelijke moord plaats in Spalding County in de staat Georgia. De 23-jarige Timothy Coggins werd brutaal afgemaakt, omdat hij als zwarte met een blanke vrouw had gedanst. De moordenaars - twee schoonbroers - werden nooit gevat. Tot recent. Al die jaren schepten ze graag op over hun misdaad. Een van hen zei dat hij "de goeie ouwe tijd miste toen je nog een zwarte kon doden zonder enige reden". Dinsdag werden ze formeel aangeklaagd.

Op 9 oktober 1983 vonden jagers het zwaar toegetakelde lijk van Timothy Coggins bij een hoogspanningslijn in Sunny Side. De twintiger had 29 messteken gekregen en was vastgebonden achter een truck voortgesleept over de grond. Twee tanden waren uitgeslagen. Coggins' dood bleef een mysterie voor de politie. Pas meer dan drie decennia later werden er arrestaties verricht in de zaak.

Dat gebeurde in oktober, enkele maanden nadat de speurders een tip kregen waardoor de cold case heropend werd. Vijf verdachten werden aangehouden in verband met de moord en met het toedekken ervan. Ook het racistische motief raakte pas dan bekend: Coggins zou hebben aangepapt met een blanke vrouw. Volgens getuigen had de jongeman met haar gedanst, de avond van 7 oktober 1983.

Spalding County Sheriff's Office Frankie Gebhardt, Lamar Bunn, Bill Moore Sr. , Sandra Bunn en Gregory Huffman werden aangehouden in verband met de moord op Timothy Coggins in 1983.

Dinsdag werden Frank Gebhardt (59) en Bill Moore (58) formeel aangeklaagd. De twee schoonbroers plachten te pochen over de moord. Ze vonden dat ze in hun recht waren, "alsof ze het witte ras tegen zwarte mensen hadden beschermd", zei een onderzoeker. Toch slaagden de twee vermoedelijke daders erin de moord in de doofpot te steken, door hun toehoorders zelf te bedreigen met de dood. Die zouden dood in de gracht eindigen, zoals hun slachtoffer uit 1983.

Gebhardts advocaat suggereerde dat het motief met een drugsdeal zou kunnen te maken hebben en wees op het gebrek aan DNA-bewijs. De advocaat van Moore zei te twijfelen aan de identificatie van zijn cliënt als drugsdealer.

Nog drie anderen werden aangeklaagd voor obstructie van het gerechtelijk onderzoek. Het gaat om agenten Sandra Bunn (61) en haar zoon Lamar (32), en Gregory Huffman (47).