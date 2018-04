Ze poetste tot 20 uur per dag in Britse school en kreeg geen cent: de moderne slavernij die niemand zag Joeri Vlemings

16 april 2018

16u27

Bron: BBC 0 Als de leerlingen om negen uur 's ochtends de Britse school binnenwandelden, had Sara er als poetsdame al een shift van zes uur opzitten. De kans bestond dat ze nog dóór moest tot 23 uur. En ze kreeg er geen cent voor. De moderne slavernij, open en bloot, maar niemand die het zag. Sara is een van de naar schatting minstens 13.000 slachtoffers in het Verenigd Koninkrijk.

BBC-journaliste Victoria Derbyshire sprak voor haar gelijknamige programma met 'Sara', een schuilnaam, omdat ze het slachtoffer is van mensensmokkelaars die nog altijd vrij rondlopen, mogelijk in Engeland. Op de school waar ze poetste, droomde ze ervan net als de leerlingen les te volgen. En van schmink en van juwelen.

Al op haar zestiende werd Sara slavin van haar man, met wie ze net getrouwd was. Ze moest in haar geboorteland én in het Verenigd Koninkrijk voor hem gaan werken. Ze zou meer dan 20 jaar lang zijn slavin zijn, deels ook in Engeland.

Haar voeten zwollen door de jaren heen fel op, ze kreeg last van artritis door al het harde labeur en verkeerde in een constante toestand van vermoeidheid en depressie. Samen met andere slachtoffers - mannen maar vooral vrouwen - moest ze op de koude grond van een lege berging slapen. Ze hield het enkel vol omdat de mensensmokkelaars haar twee kinderen hadden weggenomen bij haar en ermee dreigden ze om te brengen, als ze weigerde te werken. "Als moeder zou ik het mezelf nooit kunnen vergeven als ik getuige zou zijn van de dood van mijn kinderen", vertelt ze aan Derbyshire.

Pas toen haar gezondheid zo slecht was dat ze niet meer kon stappen en de mensenhandelaars haar gewoon achterlieten om te sterven, slaagde ze er samen met een vriendin in te ontsnappen. Ze klopte aan bij Britse hulporganisaties die haar meteen opvingen. Het was de start van een nieuw leven. Stilaan kwam ze weer op adem. Voor het eerst sinds haar verblijf in het VK kon ze beschikken over haar eigen, zelfverdiende centen, want haar loon ging niet langer rechtstreeks naar haar man. "Het eerste wat ik kocht, waren maandverbanden", verklapt ze. "Heel bijzonder voor mij, want tot dan moest ik maar mijn kleren gebruiken tijdens de menstruatie en die werden erg vies. Het leek wel Kerstmis", grapt ze.

Een hulpinstantie voor meldingen van moderne slavernij kreeg er in haar eerste jaar 3.710 binnen, die mogelijk bijna 5.000 slachtoffers uit 94 verschillende landen. Het aantal moderne slaven in het Verenigd Koninkrijk wordt nog altijd geschat op minstens 13.000. Vaak gewoon voor het oog van iedereen.

Sara heeft inmiddels studies kunnen volgen en hoopt nu zelfs om aan de universiteit te mogen studeren. Ze wil met haar medewerking aan de BBC-reportage een boodschap van hoop uitdragen, ook al leeft ze vandaag nog altijd gescheiden van haar inmiddels volwassen kinderen. De schrik zit nog altijd in haar hart, zegt ze. "Ik wil graag naar mijn geboorteland terugkeren, maar dan zou ik iedereen in gevaar brengen." Haar echtgenoot zou wél in hun thuisland zitten. "Je hebt maar één kans nodig en hulp komt je richting uit", besluit ze bemoedigend.