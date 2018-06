Ze overleefde dodelijke expeditie op Mount Everest waarbij 8 klimmers omkwamen. Maar het was trap in eigen huis die Charlotte (61) fataal werd KVDS

Charlotte Fox (61) was nergens bang voor. De avontuurlijke vrouw uit Telluride in de Amerikaanse staat Colorado had een passie voor skiën en bergbeklimmen en het was ook dat wat maakte dat ze in 1996 meeging op een expeditie naar de top van de hoogste berg ter wereld: Mount Everest. 8 expeditieleden lieten het leven toen noodweer losbrak, Fox haalde het ternauwernood. De dood zou uiteindelijk jaren later in haar eigen huis loeren. Toen ze gewoon van de trap kwam.

Het waren vrienden die bij haar logeerden voor een filmweekendje die haar lichaam vorige week donderdag vonden onderaan de treden. “Ik was in shock”, vertelde een van hen – Kim Reynolds – aan de lokale krant Telluride Daily Planet. “Ze was nog maar pas jarig geweest en zei me dat ze blij was dat ze 61 geworden was. De laatste persoon geweest te zijn die bij haar was, met mijn hand op haar hart, en me de laatste woorden herinneren die ze tegen me zei: ik moet het als een voorrecht zien in plaats van als iets vreselijks. Ik heb haar uitgezwaaid. Met liefde.”

Tragedies

Fox had een leven achter zich dat getekend was door tragedies. Mark Bebie, met wie ze lange tijd een relatie had, stierf in 1993 in een lawine. En haar echtgenoot Reese Martin liet het leven bij een ongeval terwijl hij aan het paragliden was in 2004. Zelf haalde ze de voorpagina’s toen ze in mei 1996 deel uitmaakte van een noodlottige expeditie naar het dak van de wereld. (lees hieronder verder)

Fox en haar toenmalige vriend Tim Madsen waren er tot hun grote vreugde in geslaagd om met een team onder leiding van Scott Fischer de top van Mount Everest te bereiken, maar op de terugweg raakten ze in de problemen. Er barstte een sneeuwstorm los en in elkaar gedoken zochten ze wanhopig naar hun kamp. Hun zuurstof was op en de gure wind maakte dat de temperatuur tot bijna 40 graden onder nul zakte. Uiteindelijk kropen ze allemaal samen, om beschutting te zoeken bij elkaar.

Overleven

Tegen die tijd voelde Fox haar krachten afnemen, zo staat te lezen in een boek die over de expeditie werd geschreven door Jon Krakauer: Into Thin Air. “Ik zag niet hoe we het konden overleven”, getuigt ze daarin. “De kou deed zo veel pijn, ik dacht dat ik het niet lang meer zou volhouden. Ik rolde me op tot een bolletje en hoopte dat de dood snel zou komen.” (lees hieronder verder)

De Amerikaanse Neal Beidleman was op dat moment als gids actief op de berg en hij kwam de klimmers te hulp. Fox was één van vier teamleden die op eigen kracht niet meer verder konden en Madsen bood aan om bij hen te blijven terwijl Beidleman en de anderen hulp gingen halen. Uiteindelijk stierven die dag 8 klimmers op de berg. Fox was bij de gelukkigen die het wél haalden. Later zou ze er nooit veel meer over spreken, zelfs niet met vrienden.

Het hield haar niet tegen om nieuwe klimexpedities te ondernemen. In 2014 beklom ze nog de Elbroes, de laatste van de bekende Zeven Toppen – de hoogste bergen van elk continent – die ze nog niet had overwonnen. Ze was ook de eerste Amerikaanse vrouw die de top haalde van de Gasherbrum II (8.035 meter) in 1994 en de eerste Amerikaanse vrouw die drie toppen van meer dan 8.000 meter hoog bedwong, met de Cho Oyu (1995) en de Mount Everest (1996) daarbij. (lees hieronder verder)

Vrienden kunnen het amper geloven dat ze nu op deze manier aan haar einde kwam. “Het is schokkend”, aldus Beidleman, met wie ze nog altijd goed bevriend was. “Het was niet de manier waarop ik dacht dat ze ooit zou sterven.”

Ontstellend

Hetzelfde verhaal bij Alison Osius, uitgever van Rock and Ice Magazine en goede vriendin van Fox. “Charlotte had al zo veel overleefd op grote hoogte, het is ongelofelijk en ontstellend dat ze de avond van 24 mei uiteindelijk stierf door een ongeluk in haar eigen huis.”

Emil Sante – de lijkschouwer van San Miguel County, die het lichaam van Fox onderzocht – zei dinsdag dat hij nog de resultaten van het toxicologisch onderzoek afwacht voor hij de doodsoorzaak bekendmaakt. Hij liet zich wel al ontvallen dat er geen kwaad opzet wordt vermoed.

