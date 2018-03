Ze overleefde 2 keer hersentumor en besloot uit dankbaarheid in eentje Atlantische Oceaan over te roeien. En ze zette meteen record neer KVDS

23 maart 2018

15u23

Bron: BBC, The Times, Telegraph, Metro 0 “De gedachte dat ik acht maanden geleden nog in het ziekenhuis lag en een hersenoperatie onderging en nu de Atlantische Oceaan ben overgeroeid… Ik denk dat ik toch een beetje trots ben op mezelf.” Dat zei de Britse Kiko Matthews (36) vannacht toen ze na een solo-roeitocht van 50 dagen aankwam op Barbados in de Caraïben. Geen enkele vrouw deed haar dat voor.

Een jaar geleden had de voormalige wetenschapslerares uit Londen zelfs nog nooit een roeispaan vastgehad. Maar ze besloot de uitdaging om in haar eentje de oceaan over te roeien aan te gaan. Om geld in te zamelen voor het goede doel, uit dankbaarheid voor de zorgen die ze gekregen had toen ze de afgelopen jaren ziek was. Want ze had een hele lijdensweg achter de rug.

Medische problemen

Haar medische problemen begonnen in 2009, toen het syndroom van Cushing bij haar werd vastgesteld. Ze kreeg te kampen met een hele reeks symptomen, zoals een hersentumor, geheugenverlies, psychoses, diabetes, osteoporose, slapeloosheid en het verlies van spiermassa. De klachten van Matthews waren zo ernstig dat ze er bijna het leven bij inschoot. Maar ze spartelde er toch doorheen. (lees hieronder verder)

Vorig jaar stak de ziekte weer de kop op en er moest opnieuw een tumor worden verwijderd. Ze was al volop aan het trainen voor haar grote oversteek, toen ze in augustus weer onder het mes moest. De levensreddende operatie vond plaats in het King’s College Hospital in Londen. Maar ook deze keer overwon ze de aandoening en begin vorige maand vertrok ze op haar avontuur op Gran Canaria.

Barbados

Exact 49 dagen, 10 uur en 13 minuten later kwam ze met haar boot ‘Soma of Essex’ aan op Barbados in de Caraïben. Dat was gisteravond, even voor middernacht. Ze legde tijdens haar tocht met haar roeiboot van 6,5 meter lang in totaal 3.000 zeemijlen af, zo’n 5.556 kilometer. Ze roeide elke dag 16 uur, 7 dagen per week. Slapen deed ze in shifts van 2 uur. (lees hieronder verder)

Matthews werd opgewacht door haar ouders, haar broer en haar neef. In een bescheiden eerste reactie zei ze dat ze “toch een beetje trots” was op haar prestatie en dat ze hoopte om andere mensen te inspireren. “Ik heb bewezen dat je alles aan kan, als je maar de juiste ingesteldheid hebt, geloof in wat je doet en de nodige steun krijgt. Ik wil met mijn verhaal andere vrouwen inspireren om zichzelf uit te dagen.”

Bouw

Haar roeiavontuur bracht 80.000 euro op. Het geld zal gaan naar de bouw van een nieuwe afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis waar ze werd behandeld. Haar hele verhaal documenteerde ze op sociale media, onder meer Instagram.

Haar prestatie was meteen ook goed voor een wereldrecord. Ze mag zich nu de vrouw noemen die als snelste in haar eentje de Atlantische Oceaan overroeide. Het vorige record stond op naam van de Française Anne Quéméré. Die deed er 56 dagen over.