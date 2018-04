Ze moest haar borsten auteursrechtelijk beschermen na wraakactie van ex-vriend. Nu krijgt ze meer dan 6 miljoen dollar schadevergoeding Karen Van Eyken

10 april 2018

13u54

Bron: CNN 0 Een Amerikaanse vrouw die het slachtoffer werd van wraakporno, heeft recht op 6,45 miljoen dollar (omgerekend 5,23 miljoen euro) schadevergoeding. Dat besliste een rechtbank in Californië nadat een ex-vriend intieme foto's van zijn vroegere vriendin online had verspreid.

Het gaat volgens de advocaten van de vrouw om de op een na hoogste uitbetaling aan een slachtoffer van wraakporno - de Hollywoodberoemdheden niet meegerekend.

Toen de vrouw , die anoniem wenst te blijven en in het dossier vermeld staat als Jane Doe, nog een relatie had met David Elam, had ze hem naaktfoto's gestuurd. Na het stuklopen van de relatie nam de ex-vriend wraak door de intieme beelden online te verspreiden.

De vrouw diende in 2014 klacht in tegen David Elam wegens stalken, het opzettelijk veroorzaken van emotionele stress, online identiteitsvervalsing en inbreuk tegen het auteursrecht.

Het toont aan hoelang het kan duren eer er gerechtigheid geschiedt voor slachtoffers van wraakporno. Bovendien blijkt het een hele klus om de naaktbeelden weer van het internet te halen.

De foto's werden immers uitgewisseld tijdens de relatie en dus met wederzijdse toestemming. Sommige websites weigeren in dat geval afbeeldingen te verwijderen indien er geen auteursrecht op gevestigd is.

Om haar privacy te kunnen herwinnen, moest Jane Doe haar borsten auteursrechtelijk beschermen waarna sommige websites er eindelijk mee instemden om de naaktfoto's offline te halen.

"Wraakporno is een zeer ernstige schending van iemands rechten en heeft een grote negatieve impact op het slachtoffer", heeft de advocaat van de vrouw na afloop van de zaak verklaard aan CNN.

Haar ex-vriend is nu veroordeeld tot betaling van een gigantische schadevergoeding: 6,45 miljoen dollar. Het grootste bedrag dat ooit werd toegekend in een wraakpornozaak was 8,9 miljoen dollar aan een koppel uit Seattle.