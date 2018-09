Ze leken beste vriendinnen. Tot weervrouw met man nieuwsanker begon te flirten KVDS

02 september 2018

18u04

Bron: Fox News, The Sun 1 Een nieuwsanker en een weervrouw die op het tv-scherm en sociale media de beste vriendinnen leken, zijn door de mand gevallen. Toen de twee elkaar op een avondje uit tegen het lijf liepen in het Amerikaanse Huntington, West Virginia en weervrouw Chelsea Ambriz (26) de man van nieuwsanker Erica Bivens probeerde te versieren, liep het compleet uit de hand. Het eindigde met een schedelbreuk.

De twee collega’s – die op sociale media flink wat foto’s van hen samen delen in de nieuwsshow ‘First Look at Four’ op WSAZ – waren verwikkeld geraakt in een hevige discussie. “Chelsea had geflirt met Donald, de echtgenoot van Erica, en die had duidelijk gemaakt dat hij niet geïnteresseerd was. Hij vertelde dat even later aan zijn vrouw en die ging daarop verhaal halen bij haar collega”, staat er volgens nieuwszender FTVLive in het politierapport te lezen.

Woedend

Volgens Erica zou Chelsea daarop woedend geworden zijn en Erica beginnen te duwen zijn. Uiteindelijk vielen ze allebei. Erica liep daarbij een schedelbreuk op en een bloedend trommelvlies.





Volgens de politie gaf Erica aan dat ze al eerder problemen had gehad met Chelsea en dat de weervrouw erg agressief tegen haar kon doen. “Erica zei dat zij en haar man er geen aandacht aan schonken, tot Chelsea Donald opeens begon te versieren.” (lees hieronder verder)

Chelsea Ambriz moet op 21 september voor de rechter verschijnen en kan tot een jaar cel en 500 dollar boete krijgen als ze veroordeeld wordt voor slagen en verwondingen. Ze zou vrienden verteld hebben dat ze geschorst is op het werk. De socialemediapagina’s van ‘First Look at Four’ zijn in elk geval offline gehaald.

Het incident gebeurde afgelopen zondag. Erica Bivens meldde vrijdag op Facebook dat ze intussen thuis was om te herstellen van haar verwondingen. “Ik wacht op de goedkeuring van de dokters, zodat ik weer aan het werk kan gaan. Bedankt voor alle lieve woorden en de steun”, schreef ze.