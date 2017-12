Ze kreeg een miskraam, vermoordde een vriendin en roofde haar baby sam

22u52

Bron: Reuters, KameraOne 0 rv In het Texaanse Houston is een vrouw aangeklaagd voor de moord op een vriendin en de ontvoering van haar baby. Erika Miranda-Alvarez had onlangs een miskraam en deed alsof het gekidnapte kind van haar was.

De politie vond de zes weken oude Shamali Flores vorige week donderdag ongedeerd in een appartementsgebouw in Houston. "We zagen die kleine engel daar gewoon zitten zonder een flauw benul wat er aan de hand was", zegt Art Acevedo, de politiechef van Houston.

Miskraam

En gelukkig maar, want de realiteit is vreselijk. Carolina Flores, de 33-jarige moeder van het meisje, werd twee dagen eerder doodgestoken door Erika Miranda-Alvarez. Zij zou in januari bevallen, maar kreeg een miskraam. Ze hield die tragedie echter voor iedereen verborgen, want ze deed alsof ze nog zwanger was.

Op 19 december ging Miranda-Alvarez naar de woning van het slachtoffer, waarna ze vrienden wijsmaakte dat ze vroeger was bevallen dan voorzien. De politie kwam haar echter op het spoor dankzij speurwerk dat suggereerde dat de dader van de moord een vrouw uit het gebied was die onlangs een kind had verloren.

De politie zegt dat de verdachte en haar vriend de regio probeerden te verlaten toen ze werden opgepakt. Miranda-Alvarez wordt aangeklaagd voor 'capital murder'. Dat is moord met verzwarende omstandigheden, iets waarvoor je in Texas de doodstraf riskeert.

Lichtpuntje

Shamali was ongedeerd en verkeerde in goede gezondheid, tot grote opluchting van de agenten. "Wanneer je toch nog een lichtpuntje kan puren uit een tragedie zoals dit - een jonge vrouw werd brutaal vermoord - dan moet je pakken wat je kunt", zegt hij. "Dat is waardoor we het mentaal nog redden als politieagenten."