Ze konden niet met maar ook niet zonder elkaar: Alexandria (39) reed ravijn in met tweelingzus en rechter moet nu bepalen of ze haar opzettelijk doodde Koen Van De Sype

30 januari 2018

12u17

Bron: People, Daily Mail, The Cut 0 Op het Amerikaanse eiland Hawaï is een proces begonnen tegen een vrouw die ervan beschuldigd wordt dat ze haar tweelingzus de dood in joeg. Alexandria Duval (39) reed met haar wagen een ravijn in en daarbij kwam zus Anastasia om het leven. Een bestuurder verklaarde achteraf dat hij de twee hevig had zien ruziën toen ze hem passeerden kort voor de crash. Er werden ook blonde plukken haar gevonden in de handen van de overleden zus, toen die uit het wrak was gehaald.

Het noodlot sloeg toe op 29 mei 2016, op een smalle en bochtige snelweg op het Hawaïaanse eiland Maui. Alexandria zat achter het stuur van een Ford Explorer SUV, met zus Anastasia op de stoel naast zich. Wat er exact gebeurde weet niemand, maar feit is dat de wagen plots van een klif reed en 60 meter dieper op de rotsen neerkwam. Hulpdiensten gingen ter plaatse en konden Alexandria met slechts lichte verwondingen uit het wrak halen, maar voor Anastasia kwam alle hulp te laat.

Kwaad

Alles leek op een ongeval te wijzen, tot getuigen opdoken die vertelden dat ze de twee vrouwen hevig hadden zien ruziën in hun wagen vlak voor de crash. Bestuurder Chad Smith vertelde dat ze hem al ruziënd voorbij waren gestoken op de snelweg. Hij kon niet horen wat ze zeiden, maar ze leken erg kwaad. Hij had moeten uitwijken om een aanrijding met hun zwalpende wagen te vermijden. (lees hieronder verder)

Al snel doken nog verhalen op over de tweeling, die volgens vrienden en kennissen onafscheidelijk waren maar evengoed konden ruziën dat horen en zien verging. Ze hadden een tiental jaar geleden bekendheid verworven in de Verenigde Staten met hun Twin Power Yoga School, maar bleken zelf niet over veel innerlijke rust te beschikken. “Ze waren allebei erg autoritair en dominant, wolven in schaapsvacht”, aldus een werknemer van hun in 2014 failliet gegane zaak in Florida. “Ik moest zelfs angstremmers nemen en ik gaf les in yoga”, getuigde een van hun vroegere instructrices.

Giftig

Een ex van Anastasia vertelde dan weer over de “giftige relatie” van de zussen onderling. Keith Weiss was tien jaar geleden zes maanden samen met de ene tweelingzus, maar de andere was nooit ver weg. “Er was zo veel drama en ze maakten constant ruzie”, vertelde hij eerder. “Zo gingen ze ooit met elkaar op de vuist in een volle supermarkt. Ze trokken aan elkaars haren, sloegen elkaar en gilden. Alsof er niemand in de buurt was. En hoe meer ze dronken, hoe erger het werd.” (lees hieronder verder)

Volgens de autoriteiten zou die onderlinge strijd ook tot het fatale ongeval hebben geleid. Alexandria wordt ervan beschuldigd dat ze opzettelijk van de klif reed en zo de dood van haar zus op haar geweten heeft. Een van de argumenten daarvoor is dat er geen remsporen werden gevonden. De autoriteiten omschreven de crash gisteren als “een gevecht om het stuur waarbij zelfs haar werd uitgetrokken”. (lees hieronder verder)

Alexandria Duval zelf pleit onschuldig aan doodslag. Volgens haar advocaat Birney Bervar ging het om een tragisch ongeval en is de vrouw ontroostbaar door het verlies. Ze zou niet getuigen op het proces.

De zussen werden geboren als Alison (later Alexandria) en Ann (later Anastasia) Dadow in Utica, New York. Ze veranderden hun naam toen ze bekend werden met hun yogastudio. Nadat ze een tijdlang in Utah woonden – na het faillissement van hun zaak in Florida – verhuisden ze in 2015 naar Hawaï.

Een rechter zou deze week nog een uitspraak moeten doen in de zaak.