Ze kon overlijden vader niet verwerken en daarom begon Suzanne (38) te drinken. 15 flessen wijn per week KVDS

10 juli 2018

21u43

Bron: Daily Mail 2 Ze was altijd haar vaders kleine meisje geweest en toen hij in 2009 overleed, kreeg de Britse Suzanne West (38) uit Marple Bridge bij Manchester het moeilijk. Ze begon te drinken. Het equivalent van 15 flessen wijn per week. En daardoor ging haar eens zo mooie leven helemaal van de rails.

Ze had nochtans iets opgebouwd. West had een universiteitsdiploma behaald en was aan de slag in het onderwijs. Ook privé ging het haar voor de wind, met haar man en twee kinderen. Iedereen kenden haar als de vrolijke sfeermaker. Tot haar vader stierf.

Papa's kleine meisje

“Ze was erg goed in haar job”, aldus haar broer Lee, “een leuk en vriendelijk meisje, altijd te vinden voor een beetje pret. Maar de dood van papa had een zware impact op haar. Ze was papa’s kleine meisje. Ze begon meer te drinken, maar ik had niet de indruk dat ze er afhankelijk van was.”





Maar al snel werd dat wél het geval. Haar man gooide niet lang daarna de handdoek in de ring. Ze probeerde het hoederecht over de kinderen te krijgen, maar slaagde daar niet in. Erger nog, ze mocht hen na een tijdje zelfs niet meer zien. (lees hieronder verder)

Ze probeerde af te kicken en liet zich opnemen in het ziekenhuis, maar begon ook te kampen met depressieve gevoelens. “Suzanne begon een relatie met iemand die ook een alcoholprobleem had en dat was niet haar deugd”, aldus broer Lee. “Ze verscheen op zeker moment stomdronken op het verjaardagsfeestje van mijn dochter en verloor ook haar werk. Soms duwde ze mensen weg en beantwoordde ze zelfs haar telefoon niet, op andere momenten belde ze in tranen.”

15 flessen wijn

Intussen kolkte haar leven steeds verder omlaag. Tot ze tot 150 eenheden alcohol per week dronk, wat overeenkomt met 15 flessen wijn. Ze begon steeds minder te eten, zodat ze er bijna uitzag als een anorexiapatiënt. Uiteindelijk werd ze op 30 december vorig jaar in het ziekenhuis opgenomen nadat ze enkele toevallen had gekregen die veroorzaakt bleken door de alcohol.

“Toen ik haar daar bezocht, was ik in shock”, aldus Lee. “Ik had haar nog nooit zo mager en bleek gezien. Ze was sterk vermagerd en het was duidelijk dat ze al een hele tijd niet meer gegeten had. Ze zag er haast anorectisch uit. Het bandje van het ziekenhuis rond haar arm leek veel te groot.” (lees hieronder verder)

Het was in het ziekenhuis dat ze 17 dagen na haar opname uiteindelijk ook stierf. Het onderzoek naar haar dood is intussen afgerond en op een hoorzitting kwam ook haar laatste partner aan het woord, met wie ze de maand voor haar ziekenhuisopname had samengewoond.

Ook die vertelde dat ze er dun en breekbaar had uitgezien op het einde. “Ze at en dronk nog wel, maar zei dat ze zich niet lekker voelde”, vertelt hij. “Ik vroeg enkele keren of ze niet naar de dokter zou gaan, maar ze weigerde. Volgens mij had ze die aanvallen omdat ze te snel stopte met drinken. Ze hield iedereen op een afstand, mentaal ging het niet goed. Ze leek het op te geven.” (lees hieronder verder)

Dat was niet de eerste keer, zo klonk het ook. West was in 2014 al eens in het ziekenhuis opgenomen nadat ze pijnstillers en antidepressiva had ingenomen met vier glazen cider en twee flessen wijn. “Ze zei dat ze had willen sterven en vond het jammer dat het niet gelukt was”, aldus ziekenhuismanager Ian Robinson. “Ze had al twee keer proberen af te kicken in het verleden, maar dat was niet gelukt. Ze wilde nu nog een keer proberen.”

Therapie

Ze ging in therapie en het was daar dat ze voor het eerst vertelde dat de problemen begonnen waren toen haar vader was gestorven. Ze gaf ook aan dat ze last had van depressie en paniekaanvallen. De therapie leek resultaat te hebben, maar in 2016 kreeg ze een terugval. Toen werd ze opnieuw in het ziekenhuis opgenomen nadat ze een overdosis pillen had genomen met een halve liter wodka. Ze kwam erdoor, maar een jaar later zou de alcohol dus toch nog haar leven eisen.

Tests wezen intussen uit dat ze stierf aan zware ondervoeding en een scheur in de luchtpijp, door complicaties nadat ze beademd was.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn 1813 of online via zelfmoord1813.be