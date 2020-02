Ze is jong, populair, heeft IQ van 157 en gaat strijd aan met klimaatactivisme: dit is de anti-Greta KVDS

25 februari 2020

12u50

Bron: The Washington Post, The Telegraph 0 Ze is net als klimaatactiviste Greta Thunberg (17) een tiener uit Europa, met lang blond haar en een gearticuleerde mening over het klimaat. Maar daar houdt de vergelijking op. De Duitse Naomi Seibt (19) verkondigt immers tegen alle gangbare wetenschappelijke inzichten in het tegenovergestelde van haar Zweedse tegenhanger. En ze krijgt heel wat weerklank. Deze week spreekt ze tijdens een bijeenkomst van een rechts-conservatieve denktank in de Verenigde Staten, waar de Amerikaanse president Donald Trump de headliner is. Maak kennis met de anti-Greta.

Wie is Naomi Seibt?

Naomi Seibt is een tiener uit Münster, in het noordwesten van Duitsland, die begiftigd is met een IQ van 157. Haar politiek activisme startte naar eigen zeggen enkele jaren geleden, toen ze op school vragen begon te stellen over het migratiebeleid van Duitsland. De kritiek die ze daarop kreeg van leraren en andere leerlingen, deed haar scepticisme over het mainstream denken in Duitsland groeien.

Het zien van de vele jongeren die deelnemen aan de wekelijkse schoolstakingen voor het klimaat deed bij haar een afkeer tegen klimaatactivisme ontstaan. Ooit was het anders. “Ik was een onschuldig jong meisje en dacht dat ik de wereld kon redden door bomen te planten en herbruikbare zakken te bezigen in plaats van plastic”, zegt ze. Daar is ze niet meer van overtuigd. “Ik krijg rillingen als ik de schoolstakers zie”, vertelt ze. “Hoe ze roepen en doodsbang zijn en niet willen dat de wereld vergaat. Denk toch twee keer na.”

Waar staat ze voor?

Seibt wordt een klimaatontkenner genoemd, maar verkiest zelf de term “klimaatrealist”. Ze zou er bijvoorbeeld niet aan twijfelen dat broeikasgassen onze planeet opwarmen, maar vindt wel dat veel wetenschappers en activisten de impact overdrijven. Ook de impact van de mens. Hoewel heel wat wetenschappelijke studies iets anders zeggen. “De mens overschat zijn eigen macht als hij denk dat zijn plastic rietje een significant effect kan hebben op het klimaat”, klinkt het.

Zij wijst naar andere factoren zoals zonne-energie als drijvende krachten voor de opwarming van de aarde. Dat hoewel de hoeveelheid zonne-energie die de aarde bereikt sinds de jaren zeventig daalt, volgens metingen van onder meer de Amerikaanse regering.

Het predicaat anti-Greta vindt ze overigens maar niets. “Ik ben geen geïndoctrineerde handpop. Ik wil niet de zoveelste zondebok zijn die net als hun andere tegenstanders een eenvoudig label krijgt. Ik wil dat we kritisch mogen zijn over de wetenschap. We mogen de hoop van de jongere generatie voor een goede toekomst niet wegnemen en hen in een eco-depressie drijven.”

Opmerkelijk daarbij: ze schuwt het wel niet om zelf te refereren naar Thunberg. Zo postte ze twee weken geleden een video waarin ze de mainstream media op de korrel nam met de kop ‘How dare you’, een verwijzing naar een speech die Greta Thunberg hield voor de Verenigde Naties.

Wat zegt ze over Greta Thunberg?

In een speech op haar YouTubekanaal laat Seibt zich onomwonden uit over haar Zweedse tegenpool. Ze omschrijft Thunberg als “een jong en onschuldig, maar ook uitermate onvolwassen en ongeschoold meisje, van wie zonder enige scrupules misbruik wordt gemaakt voor de verraderlijke agenda van de klimaathysterie”.

Hoe populair is Seibt?

Seibt heeft momenteel de grootste aanhang op YouTube, waar ze ongeveer 50.000 volgers verzameld heeft. Op Facebook volgen zo’n 10.000 mensen haar. Daarmee zit ze wel nog erg ver af van de aanhang van Greta Thunberg. Die heeft misschien maar 18.000 abonnees op YouTube, op Twitter heeft ze 4 miljoen volgers en op Instagram zelfs 9,9 miljoen.

Waar duikt Seibt nog op?

Volgens Duitse media zou ze sympathie hebben voor de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD), die “de invasie van vreemdelingen” een halt toe wil roepen. Ze sprak al op een meeting van de partij. In hetzelfde kader is haar optreden in de VS te zien.

Wat zit er achter haar boodschap?

Seibt werkt samen met het Amerikaanse Heartland Institute, een conservatieve en libertaire politieke denktank. Volgens Graham Brookie van het Digital Forensic Research Lab – dat desinformatie aan het licht wil brengen – kan je de campagne “niet ronduit desinformatie” noemen, maar zou ze wel erg veel gelijkenis vertonen met het zogenaamde model van ‘de 4 d’s’. Dat vertelt hij aan de krant The Washington Post: ‘dismiss the message, distort the facts, distract the audience and express dismay at the whole thing’. Wat zoveel betekent als verwerp de boodschap, draai de feiten om, leid het publiek af en uit ontsteltenis bij alles.

“Het doel is om een gelijkenis te creëren met de originele woordvoerder en boodschap. In dit geval is het een valse gelijkenis tussen een boodschap die gebaseerd is op klimaatwetenschap en die viraal ging op een organische manier, en een boodschap die gebaseerd is op klimaatscepticisme die probeert om bij te houden en die gestuwd wordt door betaalde promotie.”

