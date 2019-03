Ze is jong, gedreven en gaat op de koffie met wereldleiders om haar man aan de macht te helpen. Wie is de vrouw achter de Venezolaanse oppositieleider Guaidó? IVI

28 maart 2019

16u53 1 Voor vele Venezolanen is oppositieleider Juan Guaidó een geschenk uit de hemel. De man is de strijd aangegaan met huidig president Nicolas Maduro. Guaidó heeft zichzelf begin dit jaar uitgeroepen tot interim-president. Hij leidt demonstrerende Venezolanen door de protesten, probeert soldaten te overtuigen niet langer de socialistische Maduro te steunen en wil zijn regering omvergooien. Naast die man staat zijn 26-jarige vrouw Fabiana Rosales. Maar wie is zij?

Rosales treedt de laatste tijd steeds meer naar voor. Terwijl haar man het thuisfront probeert te redden, pakt zij het internationaal aan. Gisteren heeft ze samengezeten met Donald Trump en Mike Pence. Eerder ontmoette ze ook al de leiders van onder andere Ecuador, Paraguay en Peru. Ondanks het gevaar dat Guaidó’s politieke strijd met zich meebrengt - aanhangers van Maduro bedreigen hem en zijn omgeving -, blijft Rosales gedreven achter en naast haar man staan.

Vader

Ze weet dan ook heel goed wat het betekent om geen of weinig levensmiddelen te hebben - een gevolg van de politiek van Maduro. Haar vader is in 2013 overleden aan een hartaanval, maar zou het overleefd hebben als er in zijn dorp nog medicatie voorradig was of een ambulance ter beschikking was.

Rosales ontmoette Guaidó in 2011 tijdens een bijeenkomst van Voluntad Popular, de partij van Guaidó. Ze zijn getrouwd in 2013 en in 2017 kregen ze een dochter Miranda. Het is ook voor hun kleine meid dat ze samen met haar man de strijd tegen Maduro aan wil gaan. “Ik wil niet dat mijn dochter Venezuela ooit wilt verlaten.”