Ze hadden kort een relatie aan de universiteit. 10 jaar later liepen ze elkaar weer tegen het lijf en begon voor Philomena 12 jaar van terreur

Links slachtoffer Philomena Willets, rechts haar stalker David Brett. Een kleine zes maanden waren Philomena Willets (43) en David Brett (43) samen, nadat ze elkaar in 1995 hadden leren kennen aan de universiteit van de Britse stad Leeds. Het ging fout en Brett verhuisde naar het buitenland. Maar in 2004 liepen ze elkaar toevallig weer tegen het lijf in het centrum van de universiteitsstad. Het zou het leven van Philomena 12 jaar lang in een hel veranderen.

Brett bleek Philomena niet meer uit zijn hoofd te kunnen zetten en hij begon haar te stalken. Toen ze hem vroeg op te houden, gooide hij stenen naar het huis van haar moeder, goot hij verfverdunner uit over haar wagen en bedreigde hij elke man die ook maar in de buurt van haar woning kwam.

In december 2005 legde een rechter de man uit Westminster een omgangsverbod op, maar dat was olie op het vuur. Zo probeerde hij onder meer in 2009 opnieuw via haar moeder met Philomena in contact te komen en voor Valentijn in 2012 stuurde hij haar bloemen met een kaartje om haar te feliciteren met de geboorte van haar dochter, want Philomena was intussen getrouwd.

Pedofilie

Ook de familie van het koppel werd voortdurend lastiggevallen. Het maakte dat het slachtoffer probeerde onder te duiken en gedurende twee jaar van de radar probeerde te verdwijnen. Toen ze in 2014 een eigen zaak wilde opstarten, bombardeerde Brett het bedrijf met berichten en belde hij voortdurend om haar te spreken. Het jaar daarop hackte hij enkele e-mailaccounts van de vrouw en haar man. Van daaruit stuurde hij berichten naar familie, buren en vrienden, waarin hij het koppel beschuldigde van pedofilie. Hij noemde de man van zijn slachtoffer en diens broer “niet te vertrouwen” en beweerde valselijk dat die eerste hem aangebrande foto’s had getoond van jonge meisjes.

Ik kan me geen ernstiger geval van stalking voor de geest halen dan dit Rechter Martyn Barklem

Uiteindelijk werd Brett opgepakt in april vorig jaar. Gisteren pleitte hij schuldig voor drie gevallen van het niet naleven van het omgangsverbod, twee gevallen van stalking en een fysieke aanval tijdens zijn arrestatie, waarbij klappen vielen.

Hij werd door rechter Martyn Barklem veroordeeld tot 41 maanden celstraf. “Ik kan me geen ernstiger geval van stalking voor de geest halen dan dit”, zei hij. “De beklaagde wilde het leven van twee volstrekt onschuldige mensen alleen maar tot een hel maken.”

Waanstoornis

De verdediging voerde nog aan dat Brett aan een waanstoornis lijdt en psychisch verder onderzocht moet worden, maar zonder veel effect. De maximumstraf was 5 jaar cel, verminderd met een derde omdat de man schuldig pleitte. En die kreeg hij ook. Hij zal de helft daarvan moeten uitzitten.