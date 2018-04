Ze gaven elkaar één dag om met geweldig idee te komen. Nu runnen Chris en Melanie miljoenenbusiness Karen Van Eyken

09 april 2018

08u17

Bron: News.com.au 32 Chris Caley en zijn echtgenote Melanie McVean zijn de ultieme uitdaging aangegaan. Ze gaven zichzelf één dag om een volledig functionerende onderneming op te richten. Het rendeerde. En hoe!

Het koppel had geen bedrijfsplan en geen product. Toch wilden de Australiërs eens kijken wat ze in hun mars hadden. In mei 2015 organiseerden ze een 'hackathon'. Dat is een event waarbij mensen hun slimme hoofden bij elkaar steken om binnen een korte, vastgestelde tijd een creatieve oplossing te bedenken. Deze bijzondere hackathon telde echter maar twee deelnemers: Chris en Melanie.

"Een strakke deadline als deze dwingt je om efficiënt te werken en snel creatieve oplossingen te bedenken", legt Melanie uit.

"Aan het eind van de dag hadden we een bedrijfsplan en strategie, een eerste versie van onze website, een naam en logo (die vandaag nog steeds dezelfde zijn), en een basisversie van ons product.

Als de hackaton niets had opgeleverd, dan was onze enige investering tot dan toe slechts één enkele dag geweest", zegt Melanie die een achtergrond heeft in neuropsychologie en vroedkunde.

Hun product was uiteindelijk iets dat de vrouw een jaar eerder voor eigen gebruik had ontwikkeld. "Dankzij mijn wetenschappelijke achtergrond wil ik altijd eerst alles onderzoeken en vorm ik mijn oordeel op basis van bewijzen", zegt ze.

"Ik was me ervan bewust dat er in sommige deodorants dubieuze bestanddelen zitten en toch gebruiken we ze op erg gevoelige plekken van ons lichaam", meent ze. Melanie vond ook geen sluitend bewijs dat de concentraties van deze ingrediënten echt schadelijk zijn. "Maar afgezien van de wetenschap, geeft gezond verstand ons in: waarom zou je dergelijke twijfelachtige ingrediënten blijven gebruiken als dat niet per se hoeft?"

Surftrip

Tijdens een surftrip in warm en tropisch Java (Indonesië) maakte Melanie een natuurlijke deodorant voor zichzelf. "De deodorant van Chris was op, dus gebruikte hij de mijne. Na enige tijd merkte ik dat hij hetzelfde T-shirt al drie dagen achter elkaar droeg, zonder slecht te ruiken. We beseften plots hoe effectief het middel was. Daar werd eigenlijk het eerste zaadje van ons bedrijf gelegd."

Chris - die een achtergrond heeft in marketing - weet maar al te goed dat vele start-ups falen omdat ze onvoldoende nagaan of er ook een markt is voor het product. "Daarom is het beter om eerst een prototype te creëren en dit te laten testen door een groep mensen vooraleer je veel geld gaat investeren", verklaart Melanie. Zo werd 'No Pong' geboren.

Hun idee om consumenten een 'no nonsense' milieuvriendelijk alternatief te bieden voor deodorants in de supermarkt, bleek inderdaad een uitstekend plan.

Sinds de lancering is hun bedrijf gemiddeld met 76 procent per kwartaal gegroeid, wat resulteert in een business met een waarde van meer dan 2 miljoen Australische dollar (omgerekend 1,25 miljoen euro).

Terwijl duurzame producten eerder duur(der) blijken te zijn, houden Chris en Melanie de prijs van hun 'No Pong' bewust laag. Dit kunnen ze omdat ze geen personeel in dienst hebben. Hun product wordt in meer dan 200 online en offline winkels verkocht, maar de productie en logistiek besteedt het koppel uit aan specialisten ter zake.

Wat begon met een dag brainstormen, is nu uitgegroeid tot een geweldige miljoenenbusiness.