Ze dacht dat ze haar prachtig gerenoveerde huis kon verkopen voor 1 miljoen. Door stijging zeeniveau mag ze nu sloopfirma bellen KVDS

22 augustus 2018

12u04

Bron: The Washington Post 0 Haar prachtig gerenoveerde villa uit 1939 ziet eruit als een plaatje, in een trendy buurt met historische huizen, perfect onderhouden tuinen en lanen die afgezet zijn met oude eiken. De Amerikaanse Elizabeth Boineau uit Charleston dacht dan ook dat ze er een miljoen dollar voor kon krijgen toen ze hem vorig jaar van de hand besloot te doen. Het viel lelijk tegen. De reden? Het stijgen van de zeespiegel.

Boineau woont in Harleston Village, vlakbij de kust en niet ver van de Ashley River. In oktober 2015 was het een eerste keer prijs. De rivier overstroomde nadat er meer dan een halve meter regen op de stad was neergekomen. Heel wat woningen en tuinen raakten beschadigd. Een maand later zette een extreem springtij van meer dan 5 meter de hele buurt opnieuw onder.

Orkaan

2016 was het jaar van orkaan Matthew. Die stuurde een vloedgolf van 1,8 meter hoog de stad in. En vorig jaar was het de beurt aan de restanten van orkaan Irma. Ook die zetten de buurt onder water. “Elke keer dat ik net klaar was met de herstellingen en het betalen van de rekeningen, was er weer wateroverlast”, zucht Boineau in een interview met The Washington Post.





Op de vraag of de overstromingen in Charleston erger worden, geeft ze een duidelijk antwoord. “Ik merk dat er iets veranderd is en ik denk dat we ons allemaal zorgen moeten maken.” (lees hieronder verder)

In augustus vorig jaar zette ze haar huis te koop. De vraagprijs was net geen miljoen dollar, omgerekend zo’n 864.000 euro. Nadat ze de prijs maar liefst 11 keer liet zakken, besloot ze intussen om haar woning te laten slopen. In maart keurde de stad de vergunning goed, iets waar niet licht overgegaan wordt in het historische district van Charleston.

Schade

De overstromingen van 2015 en 2016 hadden flink wat schade aangericht rond en onder haar huis, maar het interieur was grotendeels gespaard gebleven. Orkaan Irma zette haar gelijkvloers echter ook 20 centimeter onder. Op zich hoeft zoiets geen probleem te zijn volgens vastgoedmakelaars, maar dan moeten er wel nieuwe elektrische leidingen worden gelegd die bestand zijn tegen water. En andere waterwerende werken gebeuren. In het ergste geval moet het hele huis worden opgehoogd en dat is iets wat een flinke duit kost.

Aan dat laatste wilde Boineau zelf niet beginnen. Ze heeft intussen de sloopfirma gecontacteerd. Die zal het huis neerhalen, zodat Boineau het stuk grond kan verkopen. Een potentiële koper kan dan zelf zijn nieuwe huis hoger bouwen. Zelf huurt ze nu een flat aan de andere kant van de rivier, waar de buren haar verzekerd hebben dat er geen waterproblemen zijn. Ze hoopt er iets te kunnen kopen als haar stuk grond eindelijk van de hand is. (lees hieronder verder)

Een buurvrouw in Harleston Village vertelt een soortgelijk verhaal. “Er was geen probleem met overstromingen toen we ons huis hier kochten in 2004”, aldus Susan Lyons. Zelf heeft ze al drie keer moeten aankloppen bij de verzekering na de zware overstromingen. “We staan allemaal te kijken van de hoeveelheid water die van de rivier komt.”

De burgemeester van Charleston zegt dat de stad op zoek is naar manieren om eigendommen te beschermen tegen het water. Er wordt gesproken over “een uitgebreid arsenaal aan strategieën tegen overstromingen en het stijgen van de zeespiegel”, met onder meer pompsystemen en het ophogen van de zeedijk op het uiteinde van het schiereiland.

Stormgetijden

Ook andere eigenaars van een laaggelegen woning zouden zich volgens drie studies zorgen moeten maken door het opwarmen van de aarde en de daarmee gepaard gaande hevige regens en stormgetijden. Ze toonden aan dat de dreiging van hogere zeeniveaus de waarde van eigendommen aan de kusten kan ondermijnen. En dat investeerders zich nu al aan het terugtrekken zijn naar hoger gelegen gebieden. Het effect is voorlopig subtiel. Maar het is er wel.

Het zeeniveau is sinds 1900 gestegen met zo’n 20 centimeter en het tempo gaat omhoog. Sinds 1993 is er maar liefst 7,6 centimeter bijgekomen volgens een klimaatrapport van de Amerikaanse regering dat vorig jaar werd vrijgegeven. Wetenschappers vrezen dat het zeeniveau tegen 2030 – dat is over 12 jaar – nog eens 7,6 tot 17,8 centimeter hoger kan liggen en tegen 2100 maar liefst 1,3 méter. (lees hieronder verder)

Onderzoekers van de universiteiten van Colorado en Pennsylvania vergeleken eigendommen die alleen verschilden in hun blootstelling aan de zee en ontdekten dat kwetsbare woningen gemiddeld 6,6 procent minder waard waren dan hun hoger gelegen tegenhangers. Woningen die onder zouden lopen als de zeespiegel 30 centimeter zou stijgen, brachten 14,7 procent minder op. De resultaten verschijnen binnenkort in de Journal of Financial Economics.

Een studie van de universiteit van Harvard toonde in april ook al dat hoger gelegen eigendommen sneller in prijs stegen dan lager gelegen eigendommen. “Voor alle duidelijkheid: ondanks de dreiging van de stijgende zeespiegel en het toenemende aantal overstromingen wordt er nog altijd gebouwd aan kusten en stijgt de waarde van die eigendommen”, aldus professor Susan Wachter van de unief van Pennsylvania. Alleen stijgt de waarde dus niet zo snel als die van eigendommen in het binnenland.

Overstromingsgevaar

“Potentiële kopers vragen inderdaad vaker naar overstromingsgevaar”, zegt ook Owen Tyler van het exclusieve vastgoedkantoor Cassina Group. “Dat is heel anders dan 3 of 5 jaar geleden. Maar het zijn vooral huizen die al eens onder water hebben gestaan, die er het meeste last van hebben.”