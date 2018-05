Ze dacht dat kanker "maar een fase" was, nu is populaire blogster (24) overleden TTR

23 mei 2018

22u21

Bron: Daily Mail 427 Toen de 24-jarige Nara Almeida te horen kreeg dat ze kanker had, besliste ze haar strijd tegen de verschrikkelijke ziekte met haar meer dan 4 miljoen volgers te delen. Hoewel de artsen haar vertelden dat de kanker terminaal zou zijn, bleef het populaire Braziliaanse model positief. "Het is maar een fase", zei ze tegen haar volgers. Nu heeft haar vriend bekendgemaakt dat ze is overleden.

Het is intussen bijna een jaar geleden dat artsen haar vertelden dat ze maagkanker had. De jonge twintiger besliste de moed niet zomaar op te geven en deelde elke stap van haar behandeling op sociale media. Met haar optimisme inspireerde Nara miljoenen volgers op sociale media.

Na een aantal maanden kreeg Nara opnieuw slecht nieuws. De kanker had zich verspreid. Volgens de artsen zou ze niet lang meer te leven hebben. “De dokters hebben me bevestigd dat mijn toestand ernstiger geworden is, er is geen hoop op genezing”, schreef Nara toen op Instagram. De populaire blogster bleef hopen op beterschap. “Ik herhaal het nogmaals: ‘Het is maar een fase.’ Ik ben er zeker van dat dit niet mijn einde zal worden.” (Lees verder onder de foto.)

Começou o meu tratamento, minha batalha pela vida! Hoje ajoelhei e pedi a Deus pra essa nova químio funcionar, estou muito confiante de que der tudo certo e em breve eu possa voltar a comer e ficar estável. Conto com as orações de vocês! Vamos começar essa semana com muita fé em Deus e na vida! GRATIDÃO a Deus por poder lutar! 💕✨🙏 #cancer #positivevibes #inspired Een foto die is geplaatst door null (@almeidanara) op 27 nov 2017 om 11:05 CET

Kans op verbetering

Langzaam ging de toestand van de doodzieke blogster achteruit. In maart moest de Braziliaanse vijf dagen op intensieve zorgen verblijven. Opnieuw bleef ze erg positief. “Niets gaat boven kunnen ademen zonder toestellen. Ik ben drie dagen verdoofd geweest zonder enig besef van de buitenwereld, ik dacht dat ik verloren was, maar God heeft me een nieuwe kans gegeven. Elke dag is een nieuwe kans op verbetering.”

Volgens Nara was er altijd hoop. In haar laatste post schreef ze dat ze samen met haar artsen voor een immunotherapie had gekozen. Die behandeling bleek niet te werken. De vriend van het Braziliaanse model deelde op Instagram mee dat zijn geliefde was overleden.

“Nara is afgelopen nacht overleden”, schreef hij. “Na haar lange gevecht had ik haar voor eeuwig bij mij willen hebben, maar ze verdiende de rust. Haar dood laat een grote leegte na in mijn hart maar ze al voor altijd in mij verder leven. Ze zal altijd mijn inspiratie zijn die me de wereld op een betere manier doet zien. Ik ben ervan overtuigd dat ze haar kracht zal blijven overbrengen op vele mensen, want dat was haar doel. Rust zacht, mijn liefste.”

Obrigadaaaa por segurar minha mão nos momentos mais difíceis meu amor! Te amo @pedrorocha00 💖 Een foto die is geplaatst door null (@almeidanara) op 26 mrt 2018 om 17:36 CEST

Esses últimos dias foram mt difíceis, tive uma reação alérgica aos medicamentos e meu corpo ficou todo assim.. uma coceira infinita, febre, garganta inflamada, gritava de dores pq arde bastante. Eu só peço a Deus misericórdia pq não tá fácil passar por isso. Só eu e Deus sabemos o quanto tem sido difícil, mas tenho certeza que ele tem um plano muito maior na minha vida. 🙏💙 Een foto die is geplaatst door null (@almeidanara) op 13 apr 2018 om 12:43 CEST

Seguimos a luta! Obrigada pelo apoio! Sigo internada até controlarem as dores. Een foto die is geplaatst door null (@almeidanara) op 08 mrt 2018 om 22:42 CET