Ze betasten twee meisjes (12-15) waarna ze pak slaag krijgen van andere badgasten KVE

23 juli 2019

23u18

Bron: Le Parisien, BFM-TV, 7s7 4 Afgelopen zondag zijn twee minderjarige meisjes seksueel lastiggevallen door twee mannen in een vrijetijdscentrum nabij Parijs. De vermeende daders kregen vervolgens een pak slaag van woedende badgasten alvorens de politie hen in de boeien sloeg.

Tijdens het baden werden de meisjes van 12 en 15 jaar oud betast door twee dertigers van Moldavische afkomst in een openluchtzwembad in Davreil.

Volgens Le Parisien begon een meisje daarop te schreeuwen in het zwembad. Gealarmeerd door de kreten besloten enkele zwemmers om het heft in eigen handen te nemen en de mannen fysiek aan te vallen. De vermeende daders werden ook geslagen door de vader van een van de meisjes, alvorens de politie kon tussenbeide komen.

Een Moldaviër was er erg aan toe met een hoofdletsel, een gebroken neus en pols. Zijn kompaan stelde het beter. Hij had gekneusde ribben en een gezwollen gelaat. Na verzorging in het ziekenhuis zijn beide mannen in hechtenis genomen.

De burgervader van Davreil, Georges Tron, heeft het voorval veroordeeld. “De gevolgen kunnen dramatisch zijn. Ik zal geen seconde aarzelen om het zwembad te sluiten indien een dergelijk incident zich in de toekomst nog voordoet”, zei hij.

Een onderzoek is in volle gang waarbij de speurders onder meer de beelden van de bewakingscamera’s analyseren om de ware toedracht te kunnen achterhalen.