Zanger die ook Trumps steroïden kreeg: “Ik begrijp zijn euforische Chuck Norris-gevoel, maar het is vals: dit is een drug”

Bron: Rolling Stone, Business Insider 1 “Ik voelde mij beter dan twintig jaar geleden”, zegt de Amerikaanse zanger Andrew Leahey, die bewust de woorden van Trump in de mond neemt. Leahey kreeg jaren geleden, net als de president, dexamethason toegediend. Hij weet uit eigen ervaring hoe euforisch en onoverwinnelijk het medicijn hem maakte. “Het was een mirakelmiddel, maar het gaf een vals gevoel van kracht. Het was een steroïde, een drug.”

In 2013 werd bij Andrew Leahey, een singer-songwriter uit Nashville, net na de zomer een goedaardige hersentumor aan de gehoorzenuw vastgesteld. Om zijn ernstige gehoorschade zoveel mogelijk te herstellen vóór hij onder het mes zou gaan, kreeg Leahey een dagelijkse dosis dexamethason voorgeschreven. Dat is hetzelfde steroïdenmiddel dat de Amerikaanse president Donald Trump afgelopen week nam om zijn besmetting met Covid-19 te bestrijden. “Net als bij Trump maakte het mij onoverwinnelijk”, zegt de rockzanger.

Hij spreekt van een mirakelmedicijn. “Het bracht bijna de helft van mijn gehoorverlies terug”, zegt hij aan Rolling Stone. “Maar het maakte mij ook zo high als een vlieger. Alsof ik net een krachtige mix van espressobonen en psychotrope middelen had genomen. Ik voelde mijn hartslag in mijn oogbollen. Ik was euforisch.” De artiest maakte meteen plannen voor ná zijn operatie. Zo wou hij opnieuw gaan toeren met zijn band Andrew Leahey & the Homestead, tegen het advies van zijn arts in, die zei dat hij nog zeker tot de volgende zomer zou moeten wachten.

Leahey nam elke dag de voorgeschreven hoeveelheid dexamethason tot hij aan een volledige dosis zat. Hij ging toeren met twee andere singer-songwriters, die ook een koppel waren. “Ze gingen uit elkaar toen we door Californië reden en ik had het niet eens door”, aldus Leahey. “Mijn hoofd zat in de wolken. ‘s Avonds speelde ik gitaarsolo’s die meer dan waarschijnlijk te lang duurden. Maar ik dacht dat ik beter dan ooit presteerde: onbezwaard, niet bang, zonder grenzen. Aan het publiek dat me op die tour bezig zag: het spijt me.”

Leahey kan zich naar eigen zeggen niet inbeelden dat ook maar iemand hem in die tijd au sérieux nam. “Ik was een zieke man, die op het punt stond een levensveranderende operatie te ondergaan en die een vals gevoel van onoverwinnelijkheid had dankzij een toevloed aan steroïden.” De liedjesschrijver “begrijpt Trumps misplaatste bravoure, Chuck Norris waardig, om op dramatische wijze de trappen op te lopen, uitdagend zijn mondmasker af te zetten en een militaire helikopter te groeten die de zonsondergang tegemoet vliegt”, aldus Leahey. “Hij voelt zich nu waarschijnlijk de held in zijn eigen actiefilm, en misschien vindt hij het nodig om dat gevoel van kracht over te brengen op de rest van de wereld.”

Maar, zo schrijft Leahey, “het gaat niet om een échte kracht”. “Het is een steroïde. Het is een drug. En, te oordelen naar mijn persoonlijke ervaring, kan dexamethason hem hetzelfde valse gevoel van stabiliteit en empowerment geven dat het mij gaf.”

De zanger waarschuwt dat dit heel gevaarlijk kan zijn. “Het verschil? Ik was een rondtrekkende muzikant die liedjes zong over mijn vrouw; Trump is de leider van de vrije wereld met letterlijk miljoenen levens in zijn handen.”

Volgens Panagis Galiatsatos, longarts van het Johns Hopkins Bayview Medical Center, is het inderdaad mogelijk dat dexamethason Trump een vals gevoel van genezing kan geven. “Iedereen die steroïden pakt, voelt zich wat beter”, aldus Galiatsatos. “Je krijgt een soort van steroïdeneuforie, de koorts verdwijnt, enzovoort. Dus ja, er komt een moment waarop hij het gevoel zal krijgen: ‘Oh, dit ligt nu allemaal achter mij’.”