Zalando verzendt niet langer altijd gratis in Italië: volgt rest van Europa? kg

30 november 2018

17u57

Bron: De Tijd 1 De Duitse e-commercegigant Zalando stapt af van zijn onvoorwaardelijk gratis verzending in Italië. Dat meldt De Tijd. Binnenkort moeten Italianen bijbetalen als hun bestelling minder dan 24,90 euro heeft gekost. Voorlopig zegt Zalando dat de maatregel nog niet wordt uitgerold naar andere landen, maar of dat ook in de toekomst zo blijft, wil de webshop niet garanderen.

Tot nu toe wordt elke bestelling bij Zalando gratis verzonden. In Italië is dat binnenkort niet meer het geval. Voor bestellingen onder 24,90 euro zullen Italiaanse klanten 3,50 euro verzendkosten moeten betalen.



Volgens Zalando-woordvoerster Monica Franz wordt de nieuwe procedure voorlopig enkel in Italië ingevoerd. “E-commerce is er nog niet even volwassen als in pakweg het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De Italianen bestellen minder kleding per pakje dan andere Europeanen”, verklaart ze. Maar of andere landen ook in de toekomst ontsnappen aan de maatregel? “Dat kunnen we niet garanderen”, klinkt het.

Experiment

Volgens retailexpert Gino Van Ossel is het niet ondenkbaar dat Zalando ook in andere landen de belofte van gratis verzending laat varen. “Ik beschouw dit als een experiment dat kan uitbreiden naar andere landen. Zalando test of zijn winst erdoor stijgt”, aldus Van Ossel.

Rode cijfers

En dat zo’n experiment nodig is, bewijzen ook de laatste kwartaalcijfers van Zalando. Voor de eerste keer in drie jaar noteerde de webshopreus een verlies van 38,9 miljoen euro. Die terugval is deels te wijten aan een hete en lange zomer, waardoor mensen de afgelopen maanden minder herfstkledij kochten. Maar ook de hoge transportkosten die Zalando moet incasseren als een gevolg van de gratis verzendingen spelen allicht een rol.