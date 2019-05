Zal ook motorclub Hells Angels binnenkort in Nederland gebannen worden? AW

26 mei 2019

10u07

Bron: ANP 14 Wordt in navolging van Bandidos en Satudarah ook motorclub Hells Angels door de rechter verboden? Over die vraag spreekt de Nederlandse rechtbank in Utrecht zich woensdag uit.

Zo’n tien jaar geleden lukte het het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) niet om de Amerikaanse motorclub te verbieden. "Anders dan toen vraagt het OM nu een verbod en de ontbinding van de motorclub zelf, en niet slechts tegen onderafdelingen of formele rechtspersonen die zijn opgezet namens charters of leden", motiveerde het OM destijds waarom het nogmaals wordt geprobeerd.



Volgens justitie "verheerlijkt en faciliteert" Hells Angels geweld en andere misdrijven. Er zou een een cultuur in stand worden gehouden die steeds opnieuw leidt tot geweld. "Onze rechtsstaat kan niet accepteren dat verenigingen hun eigen leden met bedreiging en geweld dwingen om onder alle omstandigheden te zwijgen tegen de overheid. Opzegging van het lidmaatschap beantwoorden ze met afpersing en geweld", aldus de officier van justitie afgelopen maart tijdens de behandeling van de zaak.

16 Nederlandse afdelingen

Maar, volgens de advocaat van de club is er helemaal geen sprake van een vereniging, dus valt er ook niets te verbieden. Volgens Geert-Jan Knoops gaat het om mensen in allerlei verschillende maatschappelijke functies die "een keer per week naar een clubhuis gaan en een paar keer per jaar aan een run meedoen". Nederland telt zestien Hells Angels-afdelingen, maar deze bestaan volgens hem eveneens onafhankelijk van elkaar. Wereldwijd gaat het om honderden afdelingen. "Er is geen wereldwijde organisatie met een internationaal bestuur."

Hells Angels werd in 1948 in de Verenigde Staten opgericht door vooral oud-militairen. Ongeveer veertig jaar geleden kwam de motorclub officieel naar Nederland.

Bandidos en Saturdarah

Het gerechtshof in Arnhem verbood Bandidos eind vorig jaar definitief. De uitspraak van het hof in Den Haag over Satudarah wordt half juni verwacht.



Het gaat en ging in al deze zaken overigens nadrukkelijk niet om strafzaken tegen individuele leden, maar om een civiele procedure om zowel de buitenlandse als de Nederlandse tak van de motorclubs in Nederland te verbieden.