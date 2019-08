Zakmes redt Canadese man van grizzlybeer: “Ik hoorde zijn tanden over mijn botten schrapen” PVZ

Bron: BBC, CBC 0 Op de dag voor hij 45 werd, dacht de Canadese Colin Dowler dat hij zijn verjaardag niet meer zou meemaken. Op de terugweg van een mountainbiketrip in de bergen werd de vader van twee plots aangevallen door een grote grizzlybeer. Het werd een gevecht op leven en dood, maar dankzij zijn zakmes, een cadeau van zijn vader, wist hij toch te overleven.

On the brink of death, a B.C. man who was attacked by a grizzly bear managed to fend off the animal with a pocket knife and bike to safety, despite being bitten several times.



Now from his hospital bed, Colin Dowler is sharing his story with our @CBCTanya: pic.twitter.com/0tf7bfWHZx CBC British Columbia(@ cbcnewsbc) link

De Canadese man die vorige week werd aangevallen door een grizzlybeer, wordt nog steeds behandeld in het ziekenhuis voor zijn ernstige verwondingen. Hoewel hij nog aan het ziekenhuisbed is gekluisterd, is Colin Dowler een gelukkig man. Een week eerder dacht hij namelijk dat zijn laatste uur geslagen had toen hij plots oog in oog kwam te staan met een grote mannelijke beer.

Dowler had net enkele dagen met zijn mountainbike in de bergen doorgebracht, toen naast hem plots een grizzlybeer opdook. Hij hoopte vurig dat het beest zoals de meeste beren menselijk contact zou vermijden, maar vond de dertig meter tussen hem en het dier toch gevaarlijk weinig. In zijn hoofd overliep hij alle mogelijke vluchtscenario’s, maar in werkelijkheid stond hij aan de grond genageld terwijl het beest steeds dichter kwam, vertelde Colin aan BBC en CBC.

"I wasn't really sure if [the bear] was dying faster than I was." Colin Dowler is alive today b/c he used his pocket knife to stab an attacking grizzly. His incredible story on @GlobalBC at 5 & 6. pic.twitter.com/7NCBRs5yJM Jordan Armstrong(@ jarmstrongbc) link

Omdat het al te laat was om nog weg te fietsen, stapte de Canadees voorzichtig af terwijl hij de fiets tussen hem en het beest hield. Hij probeerde zijn wandelstok uit zijn rugzak te nemen als verdedigingswapen, maar was doodsbang dat hij de beer zou laten schrikken met een onverwachte beweging. Ondertussen was het dier zo dichtbij gekomen dat het tegen zijn achterwiel liep, nadien leek alles in slow motion te gebeuren.

Ik kon het warme bloed voelen

Hij probeerde zich te verweren met zijn wandelstok, maar na wat getrek raakte hij die kwijt. Kort probeerde hij nog hij nog te doen alsof hij dood was, maar toen het dier wild bleef slaan met zijn stevige klauwen, had hij door dat dat niet meer zou helpen. Uit pure angst probeerde hij te ‘onderhandelen’ met het dier. “Ik weet dat dit jouw gebied is, ik wil gewoon snel passeren. We hoeven dit niet te doen”, probeerde hij de beer te kalmeren, tot het plots stevig uithaalde.

Het beest beet hem vol in de buik. “Ik had veel pijn, en mijn lichaam voelde zo raar terwijl ik het warme bloed voelde stromen” zegt Dowler aan BBC vanuit zijn ziekenhuisbed. Als een lappenpop droeg het dier hem 15 meter mee in zijn muil. De pijn verbijtend kon Colin uiteindelijk zijn zakmes uit zijn achterzak halen, terwijl hij de tanden van de beer over zijn botten hoorde schrapen. Hij probeerde het dier in zijn ogen te steken maar werd zelf hard in zijn been gebeten. Na een hevig gevecht kon hij het beest uiteindelijk in zijn nek steken, waarna het bloedend wegliep.

Fietsen naar houthakkerskamp

Nadat hij zijn been met zijn kapotte trui had omwonden, sleep de zwaargewonde Colin zich terug naar zijn mountainbike waarop hij met een ernstig toegetakeld been begon te trappen. “Ik wist niet wie het snelst zou sterven: hij of ik”, getuigde Dowler aan CBC. Zeven kilometer later kwam hij aan in een houthakkerskamp, waar hij instortte.

Vijf mannen troffen de zwaargewonde Canadees in het kamp aan en dienden de eerste hulp toe terwijl ze op een helikopter wachtten. De man werd in allerijl overgebracht naar het ziekenhuis van Vancouver, waar hij nu aan het herstellen is van zijn zware verwondingen.

Volgens de provinciale dienst van het Canadese Natuurbeheer hebben vier officieren intussen het gebied doorzocht. Inspecteur Murray Smith zegt in een officieel bericht dat ze de vermoedelijke beer hebben dood geschoten.