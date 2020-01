Zakkenroller opgepakt met 30 telefoons in wielrenbroek in Amsterdam, na diefstal 50 gsm's op Antwerps concert Sum 41 Redactie

Bron: AD, ANP 10 Een 34-jarige Roemeen is vorige week aangehouden tijdens een concert van Sum 41 in concertzaal AFAS Live in Amsterdam. In een wielrenbroek die hij droeg, had hij dertig gestolen telefoons verstopt. De politie kwam de man op het spoor na een tip uit ons land dat bij het concert van de dezelfde band in Antwerpen eerder deze maand vijftig telefoons waren gestolen.

De Canadese band Sum 41 speelde op 14 januari in de Lotto Arena in Antwerpen. Daar werden al zo'n 50 telefoons gestolen van concertgangers, vertellen agenten in een video van Politie Amsterdam over “de hele bijzondere aanhouding”.

Omdat het volgende optreden van de band in Amsterdam stond gepland, besloot de Antwerpse politie in het kader van een Europese samenwerking om mobiel banditisme tegen te gaan hun Amsterdamse collega’s op de hoogte te brengen. Zij besloten na deze waarschuwing om extra politiemensen in te zetten bij het concert in Amsterdam.

Tijdens het concert in de AFAS Live bleek al gauw dat meerdere concertbezoekers hun telefoon kwijt waren. Sommige slachtoffers wisten een signalement van de mogelijke dader door te geven. Hierop besloten de bewaking en politie de AFAS Live af te sluiten en actief op zoek te gaan naar de dader die al snel aangehouden kon worden. In een wielrenbroek die hij onder zijn kleding droeg, had hij dertig gestolen telefoons bij zich.

De Roemeense zakkenroller moet deze week voor de rechter komen.