Zakkenroller op Ibiza aan de haal met McLaren-horloge van miljoen euro David van der Heeden

26 juni 2019

15u52

Bron: AD.nl 0 Een zakkenroller op het Spaanse eiland Ibiza heeft de vakantie van een superrijke toerist uit Azerbeidzjan behoorlijk verstierd. De vingervlugge dief ging er op straat met 's mans horloge vandoor. Op zich niets opmerkelijks, ware het niet dat het klokje meer dan een miljoen euro waard is.

Het horloge van de 22-jarige Azerbeidzjaan, geïnspireerd door de Formule 1-auto's van het Britse racemerk McLaren, is er slechts één van 75. De waarde van het ultralichte uurwerkje van Richard Mille, model RM 50-03 McLaren F1, wordt geschat op zo'n 1 miljoen Britse pond. Omgerekend ruim 1,1 miljoen euro.



De Spaanse gauwdief wist de toerist het kleinood te ontfutselen toen hij op klaarlichte dag met een vriend over straat liep. Naar verluidt kreeg de vermogende vakantievierder een aantal keren een duw van de straatrover, waarna deze er met het kapitale klokje vandoor ging.



Om het slechts 40 gram wegende sporthorloge te bemachtigen, ging de zakkenroller niet zachtzinnig te werk. Het slachtoffer liep bij de brutale roof verwondingen op aan zijn arm en pols. Hij verblijft in een hotel in het centrum en heeft aangifte van de diefstal gedaan bij de lokale politie.