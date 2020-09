Zakenvrouw (27) besmet 15 anderen met coronavirus tijdens vlucht van Londen naar Vietnam KVE

21 september 2020

15u55

Bron: CDC, Daily Mail 54 Eén enkele passagier heeft vijftien medepassagiers besmet tijdens een tien uur durende vlucht, zo blijkt uit een nieuwe studie gepubliceerd door het Amerikaanse gezondheidsinstituut Centers for Disease Control and Prevention (CDC). “De besmettingen gebeurden vermoedelijk via aerosol- of druppeloverdracht in businessclass”.

Het rapport toont aan hoe de 27-jarige zakenvrouw onbewust het virus in maart verspreidde. Het gebeurde nog in de periode dat mondmaskers tijdens de vlucht niet verplicht waren. De studie laat zien hoe de vrouwelijke reiziger - die keelpijn had voorafgaand aan de vlucht - twaalf passagiers in businessclass, twee in economy en een bemanningslid besmette. Er zaten in totaal 217 mensen aan boord.

De vrouw zat in businessclass en bleef de hele vlucht last hebben van keelpijn en moest hoesten Rapport van het CDC

“De vrouw zat in businessclass en bleef de hele vlucht last hebben van keelpijn en moest hoesten”, meldt het rapport in het vaktijdschrift Emerging Infectious Diseases. Dagen later testte de 27-jarige zakenvrouw positief op het coronavirus. Het rapport voegt eraan toe: “De meest waarschijnlijke transmissieroute tijdens deze vlucht is via aërosol- of druppeloverdracht, waardoor vooral personen in businessclass besmet raakten.”

“Het risico op overdracht van het coronavirus aan boord van lange vluchten is reëel en kan uitbraken van een aanzienlijke omvang veroorzaken, zelfs in businessclass-achtige omgevingen met ruime zitplaatsen die ver voorbij de vastgestelde standaarden liggen om nauw contact in vliegtuigen te definiëren”, klinkt het. “Social distancing is echter moeilijk toepasbaar op drukke vluchten. En als je soms urenlang dicht bij elkaar zit, kan jouw risico om Covid-19 te krijgen, toenemen”, besluiten de onderzoekers.

