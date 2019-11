Zakenman opgepakt voor moord op journaliste op Malta SVM

20 november 2019

10u32

Bron: Belga 0 Een bekende Maltese zakenman is deze ochtend opgepakt in verband met de moord op journaliste Daphne Caruana. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Er is nog geen officiële bevestiging. Gisteren maakte premier Joseph Muscat bekend dat hij een vermoedelijke tussenpersoon vrijstelde van vervolging als die stevige bewijzen kon leveren over wie achter de moord zat.

Yorgen Fenech werd opgepakt kort nadat hij het eiland aan boord van zijn luxejacht probeerde te verlaten. Op videobeelden die nieuwssites verspreiden, is te zien hoe soldaten het aangemeerde schip inspecteren.

Vorig jaar raakte bekend dat Fennech de eigenaar was van een geheim offshorebedrijf dat banden heeft met minister Konrad Mizzi en de stafchef van premier Joseph Muscat, Keith Schembri. Zowel Mizzi als Schembri ontkenden dat ze van 17 Black betalingen gekregen hebben.

Caruana had, maanden voor ze in oktober 2017 vermoord werd bij een aanslag met een bomauto, over 17 Black geschreven. Fenech leidt een consortium dat in 2013 de aanbesteding won van de Maltese regering om een gascentrale te bouwen.