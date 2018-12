Zakenman is Nederlandse spoorbeheerder te slim af: 18 miljoen voor ‘gratis’ grond na blunder Marcia Nieuwenhuis Peter Groenendijk

15 december 2018

06u54

De Nederlandse spoorweginfrastructuurbeheerder ProRail heeft ruim 18 miljoen euro betaald voor gronden langs het spoor, die de spoorbeheerder eerder voor vrijwel niets had kunnen krijgen. Een Rotterdamse zakenman was het Nederlandse staatsbedrijf en het Nederlandse ministerie te slim af.

De zaak draait rond vele honderden kleine percelen grond langs het spoor, overal in Nederland. Soms maar 30 centimeter breed. De grond was van NS Vastgoed, dat jarenlang van de percelen af wilde. NS Vastgoed bood het pakket in 2005 en in 2010 aan bij ProRail. Maar na een negatief advies van het ministerie van Verkeer en Waterstaat besloot de spoorbeheerder de percelen niet te kopen.

Toch nodig

Een Rotterdamse vastgoedondernemer die de gronden daarna kreeg aangeboden, nam de grond daarna wél over van NS. Met zijn bedrijf RailSide kreeg hij 8 miljoen euro toe van de NS, met daarbij de verplichting de gronden te onderhouden. De ondernemer vermoedde dat de grond belangrijker was dan ProRail inzag.



Hij kreeg gelijk: pas na de verkoop besefte ProRail dat het de gronden op veel plaatsen tóch nodig had. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van spoorbruggen, overgangen of hekken tegen zelfmoord.

Conflict

De ondernemer sleepte ProRail in de afgelopen jaren meermaals voor de rechter, omdat de spoorbeheerder zonder toestemming op zijn grond actief was. Het conflict liep zo hoog op dat ProRail zich vorig jaar genoodzaakt zag de gronden alsnog volledig aan te kopen. Pas na lang onderhandelen ging de ondernemer akkoord met een koopsom van 18,1 miljoen euro, voor grond waar hij nooit één cent voor had betaald.

ProRail zegt in een reactie dat het de gronden wilde overnemen, maar dat het ministerie van Verkeer dit blokkeerde. “Achteraf is het makkelijk praten’’, zegt ProRail-woordvoerder Jaap Eikelboom. “Niemand had van te voren kunnen bedenken dat het zo zou lopen. Dit zijn handige jongens die ergens geld in zien.’'

“Niet te voorzien”

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkent dat het ProRail heeft geadviseerd de gronden niet te kopen. Woordvoerder Carlijn van Donselaar: “Het ministerie gaf indertijd aan dat een aankoop niet voor de hand lag, omdat de noodzaak daarvoor op dat moment ontbrak. Dat ProRail en de ondernemer in een langslepend juridisch conflict terecht zouden komen over het betreden van de grond, was vooraf niet te voorzien.’’