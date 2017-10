Zack (18) hielp vriendin af van anorexia en depressie, maar zichzelf kon hij niet redden Koen Van De Sype

Bron: Facebook, People 0 Facebook "Hij was mijn wildeman. Dertien keer brak hij iets en we maakten ontelbare trips naar het ziekenhuis, voor appendicitis, ontstoken amandelen en zelfs een schedelbreuk. Hij was ontembaar, maar ook zo ongelofelijk lief." Op die manier heeft de Amerikaanse presentatrice Delilah Rene Luke (57) afscheid genomen van haar zoon Zack (18), nadat hij een week geleden uit het leven stapte. Door hun verhaal te vertellen, wil ze andere gezinnen waarschuwen voor het gevaar van depressie.

Delilah omschreef haar zoon begin dit jaar nog als haar "mirakelkind" op sociale media. Ze deed dat in januari, naar aanleiding van zijn 18de verjaardag. "Toen ik 35 was, kreeg ik van drie verschillende dokters te horen dat ik geen kinderen meer kon krijgen", vertelde ze. "Mijn man Paul en ik waren gelukkig met de twee die we al hadden, maar wilden toch een nog grotere familie en daarom deden we een aanvraag voor een pleegkind. Toen Manny (12) bij ons kwam, bleken zijn ouders nog twee andere kinderen te hebben en ook hen namen we in huis. Tijdens die procedure ontdekte ik dat ik weer zwanger was." (lees hieronder verder)

Ze slaagde erin om haar kindje bijna te voldragen. Zachariah - Zack - werd geboren toen hij nog maar 2,27 kilogram woog, maar spartelde er toch doorheen. Hij was 18 maanden toen duidelijk werd dat er toch enkele gezondheidsproblemen waren, onder meer een autismespectrumstoornis. Maar ook dat kon hem niet stoppen. Hij was zelfs extra bezorgd voor anderen, volgens zijn moeder. (lees hieronder verder)

"Hij was een trouwe vriend voor verschoppelingen en mensen met problemen", vertelt Delilah - die uiteindelijk 3 biologische kinderen en 10 pleegkinderen kreeg - in een interview met het magazine People. Het was het eerste interview dat ze gaf sinds de dood van Zack vorige week dinsdag. "Tientallen van zijn vrienden hebben me geschreven en verteld dat hij haast hun therapeut was. Een moeder zei me zelfs dat hij het leven van haar dochter had gered, toen ze worstelde met anorexia en depressie. Hij had er bij haar op aangedrongen dat ze alles zou vertellen aan haar ouders en ging zelfs met haar mee." (lees hieronder verder)

Zijn eigen strijd begon in december vorig jaar, na een ongeval met de auto. "Dat traumatiseerde hem helemaal", vertelt Delilah. Zijn relatie sprong af en hij werd ziek, waardoor hij achteropraakte op school. "Toen hij besefte dat hij niet zou afstuderen, kwam hij in een depressie terecht. Hij was daar heel open over. We zochten hulp voor hem, bij dokters, therapeuten en een zelfhulpgroep."



Briefje

"Net voor het einde ging het zo goed. Hij keek ernaar uit om punten op te halen, af te studeren en aan de filmschool te beginnen. Hij was gebeten door sciencefiction en tijdreizen", aldus Delilah.



Zijn dood kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel. "Hij liet ons een briefje achter. Daarin was niets te bespeuren van verdriet, woede, angst of depressie. Alleen maar de drukkende boodschap dat hij zich niet thuis voelde in deze wereld. Mijn hart is in duizend stukken gebroken en ik heb het gevoel dat het nooit meer hersteld kan worden. Ik weet niet hoe ik door moet gaan. Ik moet gewoon geloven dat hij eindelijk rust heeft gevonden. Denk aan mijn jongen, zoals ik ook zal denken aan iedereen die te lijden heeft onder die slopende ziekte die depressie heet." (lees hieronder verder)

Het is niet het eerste kind dat de presentatrice verliest. Vijf jaar geleden stierf haar geadopteerde zoon Sammy aan de genetische aandoening sikkelcelanemie, waarbij de rode bloedcellen muteren.



Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op de website www.zelfmoord1813.be.