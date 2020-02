Zachtste winter in 120 jaar dwingt Frans skioord om pistes te sluiten KVE

14 februari 2020

18u22

Bron: Sky News, Reuters 24 Een piste zonder sneeuw is als een café zonder bier. En dus ziet een skioord in de Franse Pyreneeën zich genoodzaakt om midden in het winterseizoen (tijdelijk) te sluiten. Grote boosdoener is de zachtste winter in meer dan een eeuw in Frankrijk.

De Franse vakantieganger Frederic Foltran was in Le Mourtis niet met zijn ski’s onderweg, maar wel met zijn scooter. “Er is nu eenmaal geen sneeuwtapijt”, zei hij gelaten.

Le Mourtis is een klein skigebied, vlakbij de stad Boutx in de Pyreneeën. Het skioord ligt op een hoogte van 1.350 meter, vlak bij de top van de uit de Tour de France bekende Col de Menté. Begin deze week steeg de temperatuur er overdag naar meer dan tien graden. Wandelaars trokken hun jas uit terwijl ze zich een weg baanden door groene weides met hier en daar nog een restje wit tapijt.

Het gebrek aan sneeuw heeft het resort gedwongen om zijn skipistes halverwege het seizoen tijdelijk te sluiten. Het is een streep door de rekening van lokale hoteliers en restauranthouders die toch nog wat hopen te verdienen met de komst van niet-skiërs. Wandelaars hebben nu eenmaal de sneeuw niet nodig om hun ding te kunnen doen.

Ondertussen staan skischoenen, ski’s en stokken in verhuurwinkels onaangeroerd. Eigenaar François Gillaizeau zei dat hij de werkdag van sommige personeelsleden noodgedwongen moest inkorten en verwachtte dat de omzet van zijn winkel en hotel dit seizoen met 10 tot 15 procent zou dalen.

De vorige keer dat het in december en januari nog zo mild was in Frankrijk was in het jaar 1900 volgens Christelle Robert van Meteo-France, de nationale meteorologische dienst. Robert zei dat er een duidelijk patroon is ontstaan - van milde winters en minder sneeuw - te wijten aan de klimaatopwarming.

Als de trend zich doorzet, is de gemiddelde temperatuur in skigebieden op 1.600 hoogte (en lager) zelfs te warm om nog sneeuwkanonnen te gebruiken want ook de kunstsneeuw zal smelten.

Sommige resorts in de Pyreneeën zijn hoger gelegen en hadden een behoorlijk sneeuwtapijt deze week waardoor het er business as usual was. Wat helaas niet kon gezegd worden van Le Mourtis.

“Het is het tweede jaar op rij dat we geen sneeuw hebben gehad”, vertelde Laurent Morel, een toerist uit Toulouse die met zijn gezin een wandeling op de bergflank maakte. “We houden van de bergen, dus we komen toch telkens terug.”