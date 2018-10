Zaak-Weinstein: rechter wijst één van de zes aanklachten af LB

11 oktober 2018

18u21

Bron: AFP, Reuters 0 Een rechter in New York heeft één van de zes aanklachten wegens seksuele aanranding tegen filmproducent Harvey Weinstein verworpen. Weinsteins advocaten stellen dat de hele zaak tegen hun cliënt nu op de helling staat. Weinstein, die door tientallen vrouwen van seksueel wangedrag wordt beschuldigd, lanceerde op die manier de #MeToo-beweging.

De 66-jarige vader van vijf is na het betalen van een borgsom van 1 miljoen dollar vrij onder elektronisch toezicht en pleit onschuldig in zes gevallen van aanranding uit 2004, 2006 en 2013. Het gaat daarbij om drie vrouwen. De aanklacht die door de rechter in Manhattan werd verworpen, is die van Lucia Evans. Zij beschuldigde Weinstein ervan haar in 2004 tot orale seks gedwongen te hebben.

Dit betekent dat Weinstein nog slechts door twee vrouwen van zware feiten wordt beschuldigd. Zijn advocaat Ben Brafman argumenteert dat Evans' "meineed" een schaduw werpt op de hele zaak. "Wanneer een van de belangrijkste beschuldigingen in deze aanklacht gebaseerd is op valse getuigenissen, is dat een zeer grote, belangrijke ontwikkeling", verklaarde Brafman. "In mijn visie is de zaak tegen meneer Weinstein niet houdbaar."

In augustus vroeg Brafman nog de hele zaak tegen Weinstein te verwerpen. Daarbij onthulde hij tientallen e-mails tussen zijn cliënt en zijn veronderstelde verkrachtingsslachtoffer. In één daarvan verklaarde zij haar liefde voor hem.