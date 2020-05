Zaak Nicky Verstappen: proces tegen Jos B. uitgesteld naar september Woensdag voorbereidende zitting, rechtszaal ingedeeld door plexiglas JOBR

06 mei 2020

13u57

Bron: ANP 0 De voortzetting van de rechtszaak over de gedode Nederlands Limburgse jongen Nicky Verstappen wordt verschoven naar eind september en begin oktober. Dat liet de rechtbank in Maastricht woensdag weten. Eigenlijk zou de zaak vanaf woensdag inhoudelijk behandeld worden, maar door de coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk.

De nieuwe data voor het verdere verloop van de rechtszaak zijn 28 en 29 september en 5, 7, 8, 12 en 16 oktober. Op die dagen wordt onder meer het dossier besproken, komt de familie van Nicky aan het woord en zal het openbaar ministerie zijn strafeis formuleren.

Plexiglas

De zitting woensdag is een voorbereidende zitting geworden. Zo wordt onder meer de stand van het onderzoek besproken. Ook zal de hechtenis van verdachte Jos B. behandeld worden. De verdachte is daarbij aanwezig, samen met zijn advocaat. Tussen de verdachte en zijn advocaat staat een scherm van plexiglas. Ook bij de rechters en het openbaar ministerie is dat het geval.

Ontkenning

B. werd bijna twee jaar geleden na een klopjacht in Spanje opgepakt. De 57-jarige Limburger ontkent dat hij iets met de dood van de jongen te maken heeft. Verder heeft hij tot nu toe nog niets willen verklaren. B. wordt verdacht van het doden, seksueel misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky.

De jonge Nicky uit het Zuid-Nederlandse Heibloem verdween in augustus 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide, een natuurgebied in Nederlands Limburg. Een dag later werd zijn lichaam iets verderop gevonden.