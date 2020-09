Zaak-Navalny splijt VN-Veiligheidsraad RL

11 september 2020

03u04

Bron: Belga 0 De zaak van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is donderdag besproken op de VN-Veiligheidsraad via videoconferentie. Berlijn en Moskou blijven elkaar tegenspreken.

De 44-jarige Navalny, een prominent criticus van de Russische president Vladimir Poetin, ligt in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus onwel was geworden op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. Volgens de Duitse regering heeft laboratoriumonderzoek "ondubbelzinnig bewijs" geleverd dat hij is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep. Rusland spreekt van "ongegronde beschuldigingen".

Beide landen beschuldigen elkaar ervan niet mee te werken om de feiten te achterhalen. Duitsland heeft wel de steun van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

"Wij willen meer dan wie ook weten wat er precies gebeurd is", reageerde de Russische VN-ambassadeur Vassily Nebenzia. "We hebben van Duitsland geen enkel bewijs ontvangen dat ons in staat zou stellen te concluderen dat het een misdaad gaat met poging tot vergiftiging, wat aanleiding zou geven tot een onderzoek", klonk het. "Hoe kunnen we vooruitgaan als de Duitse zijde weigert mee te werken?"

De Russische diplomaat benadrukte ook dat de zaak-Navalny niets te maken had met de agenda van de VN-Veiligheidsraad, waar Syrië bovenaan de agenda stond.

Lees ook:

Wie vergiftigde Navalny en waarom? Zes scenario’s (+)

“Opdracht vergiftiging van Navalny kwam uit Kremlin”

Oppositieleider in coma na kopje thee: als er een Rus vergiftigd wordt, is Poetin meteen hoofdverdachte (+)