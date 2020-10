Zaak-Navalny: "Europa kan sancties tegen Rusland niet langer vermijden” SVM

03 oktober 2020

16u26

Bron: Belga 0 De Europese Unie heeft geen andere optie dan sancties te nemen tegen Rusland als bevestigd wordt dat de Russische oppositieleider Alexei Navalny vergiftigd werd. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas gezegd.

Navalny werd op 20 augustus erg ziek tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland. Later werd hij voor behandeling naar Duitsland gebracht. Daar lag hij wekenlang in een kunstmatige coma. Labo’s in Duitsland, Frankrijk en Zweden kwamen tot de conclusie dat de oppositieleider vergiftigd werd met het zenuwgif novitsjok.

"Als de resultaten van de Duitse, Zweedse en Franse laboratoria effectief bevestigd worden, dan komt er een duidelijke reactie van de EU", benadrukte Maas. "Er is geen ontkomen aan sancties.”